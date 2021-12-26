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2021.12.26 10:00

В следующем году в Паланге надеются поставить памятник межвоенному президенту Сметоне

BNS2021.12.26 10:00
Антанас Сметона
Антанас Сметона / Vida Press nuotr.

Городские власти заявляют, что в следующем году в Паланге должен быть установлен памятник президенту межвоенного периода Антанасу Сметоне.

«Памятник президенту Антанасу Сметоне в настоящее время проектируется и в следующем году будет поставлен», - сказала советник мэра курортного города Юргита Ванаге.

В июле правительство передало Палангскому самоуправлению авторские права на памятник, а еще раньше, в мае, кабинет министров передал Паланге сам памятник.

«Памятник будет установлен на аллее Бирутес, в окружении вилл времен графов Тышкевичей, рядом с бывшей летней резиденцией Сметоны, где он часто отдыхал, а также решал рабочие вопросы», - сказала Ю. Ванаге.

Антанас Сметона с супругой Софией
Антанас Сметона с супругой Софией

Палангские власти предложили поставить памятник в своем городе, когда от этого отказалось городское самоуправление Вильнюса.

Конкурс на создание памятника А. Сметоне был объявлен еще прежним правительством, на нем победил проект группы «622522».

Этот проект представляет собой книжный разворот или открытку со скульптурным портретом межвоенного президента.

Авторы – Гядиминас Антанас Сакалис, Казис Венцловас, Индре Ракаускайте – предпочли сделать акцент на деятельности А. Сметоны не как политика, а как публициста, стандартизатора языка, редактора, издателя книг и учебников.

Памятник планировалось установить в Вильнюсе, на проспекте Гядиминаса, рядом с домом № 13. В здании, которое стояло на этом месте и до наших дней не сохранилось, в 1918 году работал Государственный совет Литвы, и А. Сметона был его председателем.

Работы собирались начать в этом году, но самоуправление Вильнюса, которое изначально участвовало в проекте, в начале апреля обратилось к правительству с просьбой приостановить конкурс и предложить новые возможные места для памятника.

Решение было мотивировано тем, что представители самоуправления не были включены в состав проектной комиссии, организованной министерством культуры, и на подачу проектов было выделено слишком мало времени.

Антанас Сметона
Антанас Сметона / Pranešimo autorių nuotr.

Министр культуры Симонас Кайрис сообщил агентству BNS, что правительство выполнит свое обязательство и выделит средства на строительство памятника в Паланге.

А. Сметона являлся президентом Литвы в 1919-1920 и 1926-1940 годах. Он погиб в 1944 году в результате пожара в его американском доме.

В Литве признают заслуги А. Сметоны в укреплении государственности в межвоенный период, однако противоречивые оценки получают его приход к власти в результате переворота и отъезд из Литвы накануне советской оккупации.

Антанас Сметона
Антанас Сметона с супругой Софией
Антанас Сметона
# Культура
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