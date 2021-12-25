Тамара Эйдельман. Дед Мороз, Снегурочка, Санта-Клаус…

Удивительно, какое количество сказочных персонажей связываются в нашем представлении с Рождеством и Новым Годом.

Где-то уже едет Санта в своей упряжке, возглавляемой красноносым оленем Рудольфом, и покрикивает: «Хо-хо-хо!», а где-то дедушка Мороз уже зовет свою внучку, чтобы раздавать подарки, где-то кричат: «Елочка, зажгись!», а где-то развешивают носки в ожидании подарков.

Милые и странные существа, без которых уже невозможно представить себе нашу жизнь — и не только детскую. Кто-то из них пришел из невероятной древности, из тех далеких времен, когда в Мирах в Ликии епископ Николай спасал девиц от «дурной дорожки» и бросал не то в трубу, не то в окно мешки с деньгами, которые загадочным образом оказывались в чулках юных девушек. А кто-то — из советских ритуалов, когда у дедушки Мороза, у которого никогда не было детей, странным образом появилась внучка.

Кто-то был придуман совершенно конкретными людьми, как, например, олень Рудольф, придуманный на радость детям в 1939 году Робертом Мэем, которому было совсем не весело — у него от рака умирала жена, а нужно было сочинять веселую сказку — и он сжал волю в кулак и сочинил! А кто-то существовал много веков в народных преданиях и назывался Морозко или просто Мороз — а потом вдруг обрел совершенно ясный облик, шубу, белую бороду, посох, мешок с подарками.

Кто-то живет на Северном полюсе, кто-то в Лапландии, кто-то в Великом Устюге — адресов, по которым тысячи детей все еще отправляют свои письма, полно. Кто-то приплывает на свой праздник на корабле — как святой Николай в Нидерландах, а кто-то летит по небу на волшебных санях — и в наш сегодняшний цифровой век за его продвижением можно следить онлайн на специальном сайте…

Все эти веселые и дорогие сердцу сказочные персонажи — обязательные приметы зимних праздников, и, казалось бы, их сказочная жизнь касается только малышей, все еще верящих в то, что дед Мороз или Санта Клаус действительно существуют…

Но на самом-то деле каждый из них, как и полагается волшебным существам, прожил уже очень долгую жизнь — кто-то полвека, кто-то сто лет, а кто-то и много веков. Епископ Мирликийский превратился в Санта Клауса, Морозко — в деда Мороза, — и все эти сказочные перемены на самом деле теснейшим образом связаны с историей, с развитием цивилизации, с вечно меняющимися и все же неизменными обычаями.

Вот об этом и пойдет речь в праздничном выпуске «Уроков истории с Тамарой Эйдельман».

Эхо Москвы