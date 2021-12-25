Новости

2021.12.25 13:20

Сейм отложил централизованный прием в учебные заведения

BNS2021.12.25 13:20
Школа
Школа / E. Blaževič/LRT nuotr.

Сейм отложил централизованный прием в учебные заведения до января 2024 года.

Ранее Сейм установил порядок, согласно которому с 1 января 2022 года прошения о приеме в школы, реализующие программы дошкольного, предшкольного, начального, основного и среднего образования должны подаваться централизованно.

Как сообщил отдел по связям с общественностью Сейма, для осуществления технических решений, связанных с централизованным приемом учащихся, требуется около 2 млн. евро, однако министерство образования, науки и спорта в этом году не предусмотрело ассигнований на эти цели.

Школа
Школа / E. Blaževič/LRT nuotr.

Поправки в Закон «Об образовании» единогласно одобрили 120 членов Сейма.

В настоящее время централизованный прием в образовательные учреждения (когда заявки регистрируются в муниципальных образованиях онлайн) не является обязательным, его проводят около половины самоуправлений страны.

Школа
Школа
# Литва
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