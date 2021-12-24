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2021.12.24 17:57

На Радио LRT – прямая трансляция литургии из вильнюсского Кафедрального собора

Радио LRT2021.12.24 17:57
Гинтарас Грушас
Гинтарас Грушас / D. Umbraso/LRT nuotr.

Католический мир готовится встретить самый главный праздник – Рождество.

После годичного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, Литовская католическая церковь вместе с верующими встречает Рождество вживую.

По словам архиепископа Гинтараса Грушаса, это большая радость, которая способствует укреплению духа, что немаловажно в такое нелегкое время. Он также подчеркнул, что в костелах, как и в других общественных местах, не следует забывать о соблюдении требований безопасности.

Сегодня вечером Радио LRT будет вести прямую трансляцию праздничной литургии из вильнюсского Кафедрального собора. Начало в 19.00.

# Литва
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