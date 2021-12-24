Россия потребовала от Литвы не мешать пассажиропотоку и транзиту в Калининград

Литва никоим образом не должна мешать перемещению россиян и грузов между Калининградской областью и другими регионами России. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

«В целом наша позиция предельно проста: любые предпринимаемые Вильнюсом шаги не должны препятствовать или каким-либо образом усложнять передвижения российских граждан или грузов между Калининградской областью и остальной территорией России», - сказала она.

М. Захарова добавила, что МИД России ранее уже выражал обеспокоенность в связи с возможным ограничением Литвой транспортировки грузов из Беларуси. По оценке российской стороны, это может негативно повлиять на калининградский грузовой транзит. «Мы надеемся, что этого не произойдет», - подчеркнула она.

По словам М. Захаровой, из-за пандемии COVID-19 литовские власти ввели ограничения на пассажирские железнодорожные перевозки. «В настоящий момент установлен лимит не более 250 человек, но речь идет о пандемии. Мы исходим из того, что по мере улучшения эпидемиологической обстановки все ограничения будут сняты, транзит сможет осуществляться в полном объеме», - заявила пресс-секретарь МИД России.