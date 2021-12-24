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2021.12.24 16:35

Экс-премьер Франции Фийон вошел в руководство российской компании

DW2021.12.24 16:35
Франсуа Фийон
Франсуа Фийон / Reuters/Scanpix nuotr.

Новыми членами Совета директоров "Сибура", помимо Франсуа Фийона, стали еще два человека.

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон вошел в состав совета директоров "Сибура" - крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компании России. Сообщение об этом обнародовано на сайте "Сибура" в четверг, 23 декабря.

Совет директоров, состоящий из 12 человек, пополнили также председатель правления "Согаза" Антон Устинов и генеральный директор "Таифа" Альберт Шигабутдинов. При этом, как пишет "Интерфакс", из совета выбыли акционер "Сибура" Кирилл Шамалов, независимый директор Андрей Верников, а также умерший Владимир Разумов.

Франсуа Фийон стал независимым директором, он будет работать в комитете по аудиту, кадрам и вознаграждениям, а также в комитете по устойчивому развитию. В июле 2021 года Фийон вошел в Совет директоров российской компании "Зарубежнефть".

"Друг Путина" Фийон

Франсуа Фийон возглавлял правительство Франции с 2007 по 2012 годы во время президентства Николя Саркози. В 2017 году он ушел из политики после того, как проиграл президентские выборы Эмманюэлю Макрону. В декабре 2018 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что французского политика связывают дружеские отношения с Владимиром Путиным. Об этом неоднократно рассказывали и французские СМИ.

В июне 2020 года Франсуа Фийон был приговорен во Франции к двум годам лишения свободы и еще к трем годам условного срока за фиктивное трудоустройство своей жены и детей. Согласно материалам следствия, Пенелопа Фийон, фиктивно устроенная на работу сотрудницей аппарата парламента, за несколько лет получила около 800 тысяч евро. Она утверждала, что действительно выполняла ряд обязанностей, но делала это удаленно, так как воспитывала пятерых детей.

DW

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