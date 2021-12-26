Новости

2021.12.26 09:20

Большой переполох с маленькой Литвой. Как страна стала главным врагом Китая в Евросоюзе

BBC News
BBC News Русская служба2021.12.26 09:20
Литва сделала ставку на полное признание Тайваня и предсказуемо разозлила Пекин
Литва сделала ставку на полное признание Тайваня и предсказуемо разозлила Пекин / фото GETTY IMAGES

В начале декабря Литва стала единственной страной Евросоюза, которая присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае. 22 декабря стало известно, что уже Китай пригрозил Литве полноценными экономическими санкциями. Одна из самых маленьких стран ЕС всерьез конфликтует с одной из ведущих экономик мира - и парадоксально, но считает, что выигрывает от этого.

Литва отказалась посылать дипломатов на Олимпийские игры в знак протеста против нарушения прав человека в Китае. И это лишь очередной шаг в эскалации конфликта. Перед этим, в ноябре, в Вильнюсе открылось официальное представительство Тайваня, что привело в бешенство официальный Пекин.

Официально Китай считает Тайвань своей провинцией и периодически намекает на воссоединение, не исключая и силовые методы. В большинстве стран мира действуют представительства Тайбэя - столицы Тайваня, что помогает избежать конфликтов с КНР.

В ответ Китай исключил Литву из своей таможенной системы, парализовав двустороннюю торговлю. По сути, Пекин уже ввел против Литвы необъявленные экономические санкции. А 22 декабря издание Коммунистической партии Китая The Global Times написало о том, что китайское правительство может наложить на Вильнюс санкции теперь уже официально. Газета назвала Литву "политическим вирусом США в Евросоюзе".

Дипломатические отношения между странами практически разорваны.

Предыстория. НАТО против Китая

Все началось еще до пандемии, в 2019 году, когда Литва втянулась в масштабное геополитическое и экономическое противостояние, в котором задействованы десятки стран, включая Китай, США, Великобританию, Евросоюз и НАТО.

"Лидеры НАТО, главы государств и правительств, во время встречи в Лондоне [в декабре 2019 года] впервые в истории НАТО согласились с тем, что альянс должен обратить внимание на те последствия для безопасности, к которым приведет рост роли Китая", - заявил тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Лучше всего сомнения генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу роста китайского влияния услышали в Вильнюсе
Лучше всего сомнения генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу роста китайского влияния услышали в Вильнюсе / фото GETTY IMAGES

Эта фраза означала, что союзники по-настоящему обеспокоились ростом китайского влияния в Европе и инвестиций Пекина в масштабные инфраструктурные проекты.

Ранее такое недовольство демонстрировалось только на уровне отдельных европейских стран. Например, Великобритания сначала разрешила, а потом запретила компании Huawei разрабатывать в стране сети 5G — пусть и ценой потери нескольких лет для развития этой технологии. Дания отказалась продавать Китаю военно-морскую базу в Гренландии - из соображений безопасности и под давлением США. В Швеции (она не член НАТО, но его естественный союзник) идет серьезная дискуссия о безопасности уже вложенных китайских инвестиций в энергетический сектор.

Выбор между деньгами и безопасностью

Евросоюз разделял все опасения по поводу безопасности, но параллельно еще с 2013 года работал над инвестиционным договором с Китаем. Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис говорил газете Financial Times, что сделка приведет к "самому амбициозному результату, на который Китай когда-либо соглашался".

Параллельно Китай развивает логистический мегапроект "Новый шелковый путь", который охватывает, в том числе, страны Европы. Пекин готов вкладывать миллиарды евро в развитие инфраструктуры.

Это новые дороги, порты и прямые поставки из Китая. Для Балтийского региона, который традиционно сильно зависит от транспортных потоков из России, это была бы хорошая альтернатива.

Китай предложил Европе масштабные инвестиции в ее инфраструктуру, но ЕС опасался, что под угрозой может оказаться его безопасность
Китай предложил Европе масштабные инвестиции в ее инфраструктуру, но ЕС опасался, что под угрозой может оказаться его безопасность / фото GETTY IMAGES

Но в результате начавшегося противостояния восточноевропейские и балтийские политики попали в затруднительное положение. С одной стороны, они должны быть солидарны с противниками Пекина из США и НАТО - как стратегическими союзниками, с другой - они должны придерживаться общей политики Евросоюза, который хотел развивать экономическое сотрудничество с Китаем.

Литва сделала свой выбор и добровольно вышла из проекта с китайскими деньгами. Взамен Вильнюс получил то, что в Восточной Европе ценится даже больше денег: усиленную поддержку США и гарантии безопасности.

"Литва - важный партнер для нас в рамках НАТО, это партнер в вопросах обороны и экономики, - говорил в декабре 2021-го официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. - Учитывая, что Литва столкнулась с угрозами, в том числе от Коммунистической партии Китая, значение этого партнерства для нас выросло. Мы укрепляем наше партнерство и приветствуем сближение Литвы и Тайваня".

Литва поднимает тайваньский вопрос

Противостояние между Литвой и Китаем началось в 2019 году с того, что большинство депутатов Сейма и работавший тогда министром иностранных дел Линас Линкявичюс подписались под письмом в ВОЗ с просьбой включить Тайвань в работу организации.

По мнению литовских политиков, Тайвань - "стратегический узел" международной логистики, а его исключение из полноценной работы ВОЗ - вызов для мирового здравоохранения.

Это предсказуемо разозлило Китай, но Пекин тогда ограничился критикой этого письма, не переходя к конкретным действиям.

На первых стадиях конфликта страны все еще продолжали сотрудничать. Министерство транспорта Литвы работало над проектом регулярного железнодорожного сообщения между Вильнюсом и городами Китая. Сначала был подписан меморандум о сотрудничестве, потом в Литву прибыл первый прямой поезд из Китая, начали расти объемы грузоперевозок.

«Китай - крупнейший азиатский рынок, поэтому стремление Литвы стать важным экономическим партнером Китая - понятно и неизбежно", - говорилось в заявлении литовского министерства транспорта.

У этого сотрудничества были и противники. Например, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис выступил против китайских инвестиций в Клайпедский порт - единственный крупный порт Литвы, поскольку это идет вразрез с соображениями безопасности. Китай хотел получить контрольный пакет его акций, но этот же порт использует НАТО для транспортировки техники и персонала.

Осенью 2020 года в Литве прошли парламентские выборы, одна из партий новой коалиции - "Партия свободы" - даже включила пункт о признании независимости Тайваня в свою программу. Это разозлило Китай уже сильнее.

"Это посылает неправильный сигнал сепаратистским силам "независимого Тайваня", что увеличивает угрозу миру в регионе", - говорилось в обращении посольства Китая в Литве.

Затем Литва покинула китайско-европейский форум "17+1" - этот экономический союз существует с 2012 года и объединяет страны Восточной Европы, балканские государства и Китай. Литовские власти решили, что такое сотрудничество "не является полезным".

Весной 2021 года ЕС присоединился к США и ввел санкции в отношении должностных лиц Китая за преследование уйгуров. Китай ответил контрсанкциями, под которые попали, в том числе, двое литовских должностных лиц.

Тогда Европарламент заморозил подписание инвестиционного соглашения с Китаем. Это означало, что общая политическая линия ЕС больше не противоречит линии НАТО. Странам, которые входят в обе эти организации, больше не нужно разрываться между желанием дружить с Пекином и одновременно держать с ним дистанцию.

Большой антикитайский поход

Литва активно занялась укреплением связей с Тайванем. Тайвань, например, передал Литве медицинские маски. Литва отправила в Тайвань вакцины AstraZeneca, в ответ, согласно литовским СМИ, тайванцы начали скупать литовские продукты - продажи шоколада выросли в десять раз.

Литва признала геноцид уйгуров. Китай отозвал посла в Литве, Литва отозвала посла в Китае для консультаций. Литовские силовые структуры посоветовали жителям не покупать китайские телефоны, а уже купленные - выкинуть. Китайские компании одна за другой исключались из тендеров в стратегических сферах ввиду соображений безопасности.

Посольство Литвы в Китае опустело, посол отправился за консультациями в Вильнюс
Посольство Литвы в Китае опустело, посол отправился за консультациями в Вильнюс / фото GETTY IMAGES

Осенью 2021-го литовские СМИ сообщили, что местные бизнесмены столкнулись со сложностями в Китае: их партнеры отказались продлевать старые контракты и подписывать новые.

"Китай не может официально запретить нашу продукцию. Они делают это обходными путями, различными проверками", - цитирует LRT Гинтараса Берташиса, главу компании Vilvi Group, которая занимается экспортом продуктов питания.

В ноябре официальное представительство Тайваня в Литве начало работу, Китай ответил понижением дипломатических отношений с Литвой - посла сменил поверенный в делах. Китайское посольство в Вильнюсе прекратило выдачу виз.

Открытие представительства Тайваня в Литве стало точкой невозврата в отношениях двух стран
Открытие представительства Тайваня в Литве стало точкой невозврата в отношениях двух стран / фото GETTY IMAGES

Далее Китай исключил Литву из таможенного реестра, литовские товары начали застревать в портах и пропадать с полок китайских магазинов.

"Сильная реакция необходима на уровне ЕС, для Китая это будет сигналом того, что политически мотивированное экономическое давление недопустимо", - сказал на это глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

До какой степени накала Литва хочет довести этот конфликт, неясно. Однако, по большому счету, ее потенциальные потери - минимальны. В 2019 году, когда конфликт только начинался, Китай занимал 25 строчку в литовском экспорте и девятую в импорте. Этот объем, по словам литовских политиков, можно заменить сотрудничеством с Тайванем.

Литве сейчас сложно рассчитывать на китайские инвестиции. Однако теряя эти деньги, Вильнюс приобретает поддержку США и союзников по НАТО. В условиях напряженности на белорусской границе и близости России балтийские политики сейчас ценят этот союз больше, чем новый терминал в порту или логистический центр.

Читайте также:

Джо Байден: США будут защищать Тайвань от нападения Китая

США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине

Литовское минобороны нашло в смартфонах Huawei и Xiaomi уязвимости и программы цензуры

Литва сделала ставку на полное признание Тайваня и предсказуемо разозлила Пекин
Лучше всего сомнения генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу роста китайского влияния услышали в Вильнюсе
Китай предложил Европе масштабные инвестиции в ее инфраструктуру, но ЕС опасался, что под угрозой может оказаться его безопасность
Посольство Литвы в Китае опустело, посол отправился за консультациями в Вильнюс
Открытие представительства Тайваня в Литве стало точкой невозврата в отношениях двух стран
BBC News
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Отделение COVID-19
18 мин. назад

В первый рождественский день в Литве – 673 случая коронавируса, скончалось 19 человек

Антанас Сметона
30 мин. назад

В следующем году в Паланге надеются поставить памятник межвоенному президенту Сметоне

Мигранты на польско-белорусской границе
1 ч. назад

В 2021 году почти 40 тыс. мигрантов пытались незаконно проникнуть в Польшу из Беларуси

Михаил Горбачев
2 ч. назад

Горбачев рассказал, как можно было сохранить Советский Союз

Анастасия Архипова
"Русская улица" 14
2 ч. назад
"Русская улица"

Анастасия Архипова: Вильнюс – это маленькая Вселенная

14
Телескоп James Webb
3 ч. назад

NASA запустило в космос самый дорогой и мощный телескоп James Webb

Продовольственные пайки американской армии
3 ч. назад

Перед судом предстали литовцы, обвиняемые в краже продовольственных пайков у солдат США

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
4 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Опрос: украинцы верят в нападение России и хотят в НАТО

Папа римский Франциск
17 ч. назад

Папа римский призвал не допустить конфликта на территории Украины

Брижит Макрон
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
18 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Брижит Макрон намерена судиться с конспирологами, утверждающими, что она трансгендер

Алексей Навальный
2021.12.25 13:00

Алексей Навальный. Идеальный круговорот лицемерия и коррупции

Брижит Макрон
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2021.12.25 15:41
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Брижит Макрон намерена судиться с конспирологами, утверждающими, что она трансгендер

Школа
2021.12.25 13:20

Сейм отложил централизованный прием в учебные заведения

Папа римский Франциск
2021.12.25 10:55

Папа римский в Рождество призвал верующих к непритязательности

Золотое кольцо с изображением Иисуса в израильском управлении древностей назвали редкой и изысканной находкой
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2021.12.25 15:15
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Добрый пастырь". Кольцо с одним из древнейших изображений Христа обнаружили в Израиле

Папа римский Франциск
2021.12.25 16:51

Папа римский призвал не допустить конфликта на территории Украины

Гагик Исраэлян
"Русская улица" 18
2021.12.25 12:15
"Русская улица"

Вместо рождественской индейки. Повар Гагик Исраэлян готовит жаркое из курицы

18
Виктор Шендерович
2021.12.25 10:52

Сатирик Виктор Шендерович и "Эхо Москвы" оштрафованы на 1,1 млн рублей

Дед Мороз
2021.12.25 13:15

Тамара Эйдельман. Дед Мороз, Снегурочка, Санта-Клаус…

Продовольственные пайки американской армии
2021.12.26 07:20

Перед судом предстали литовцы, обвиняемые в краже продовольственных пайков у солдат США