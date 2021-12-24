Новости

2021.12.24 14:15

В России священника приговорили к 21 году за насилие над приемными детьми

BBC News
BBC News Русская служба2021.12.24 14:15
Николай Стремский с супругой получают премию "Золотое сердце" за усыновление десятков детей, 2006 год
Николай Стремский с супругой получают премию "Золотое сердце" за усыновление десятков детей, 2006 год / фото Би-би-си

Суд в Оренбургской области приговорил к 21 году лишения свободы бывшего настоятеля Саракташской обители Николая Стремского. Его признали виновным в изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против взятых на воспитание детей.

Стремский будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщается на сайте суда. Ему также запретили 20 лет заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, и лишили государственной награды Орден "Родительской славы".

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших и взыскал со священнослужителя 6 млн рублей.

Священника признали виновным в том, что он несколько раз совершил в отношении шести опекаемых и удочеренных им детей развратные действия, а также изнасиловал одну из дочерей.

Стремский не признал вину и называл обвинения в свой адрес клеветой.

Потерпевшими по делу признаны семь несовершеннолетних детей, находившихся под опекой или удочеренных священнослужителем.

Всего у него на попечении было около 70 детей.

Стремского арестовали в сентябре 2019 года. После предъявления обвинения его освободили от обязанностей опекуна, а также запретили в священнослужении.

Кроме священника, были арестованы удочеренная им Елена Стремская и ее супруг Виктор Щербаков. Им дали условные сроки по обвинению в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних. По версии следствия, супруги, применяя насилие, заперли трех детей в гараже, где удерживали на протяжении продолжительного времени.

Стремский был руководителем православной организации Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия в поселке Саракташ, а также директором частной православной гимназии имени Сергия Радонежского, председателем НКО "Дом милосердия".

Стремский считался главой самой многодетной российской семьи, был награжден международной премией "Золотое сердце", среди учредителей которой были Красный крест и правительство России.

Читайте также:

Оренбургский священник из семьи с 70 приемными детьми обвинен в насилии

Священник на Дальнем Востоке получил 18 лет колонии по делу о растлении 53 мальчиков

Католическая церковь Австралии заплатила тысячам жертв педофилии

BBC News
# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Александр Бородай
34 мин. назад

Бывший глава "ДНР" Бородай купил апартаменты в Дубае за 450 тысяч евро

Польский дезертир Эмиль Чечко дает интервью Белорусскому государственному ТВ
1 ч. назад

Трофей Лукашенко. Польский дезертир на белорусском ТВ

Коронавирус в США
1 ч. назад

В США одобрили таблетки Pfizer и Merck для лечения COVID-19

Водитель
2 ч. назад

В Литве начнут иначе считать допустимое содержание алкоголя для водителей

Система слежения на заставе
3 ч. назад

Вчера в Литву не пропустили 5 мигрантов, но для пограничников Латвии это был один из самых трудных дней

Пресс-конференция Владимира Путина
3 ч. назад

Сергей Руденко. Как Ленин при помощи Путина создал Украину

Норвежская реклама с участием Санта-Клауса
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
3 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

В Норвегии выпустили рекламу с Сантой-геем. Норвежцы не особо удивились

N-18
Alus
4 ч. назад

Китай не пропускает на свой рынок литовское пиво

Вильнюс
4 ч. назад

В Литве подтвержден 1 581 случай коронавируса, умер 21 человек

Пресс-конференция Владимира Путина
6 ч. назад

Кремль потратил на дезинфекцию журналистов 1,4 млн рублей

Maxima
2021.12.24 07:20

Работа магазинов в Литве во время праздников: что нужно знать

Continental в Литве
2021.12.23 16:27

Китай шантажирует немецкую фирму Continental из-за завода в Литве

Литва - Россия
2021.12.23 14:43

Как переехать в страны Балтии из политических соображений — истории политэмигрантов из России

Вильнюс
2021.12.24 09:54

В Литве подтвержден 1 581 случай коронавируса, умер 21 человек

Система слежения на заставе
2021.12.24 10:41

Вчера в Литву не пропустили 5 мигрантов, но для пограничников Латвии это был один из самых трудных дней

Пресс-конференция Владимира Путина
2021.12.24 10:40

Сергей Руденко. Как Ленин при помощи Путина создал Украину

Норвежская реклама с участием Санта-Клауса
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2021.12.24 10:30
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

В Норвегии выпустили рекламу с Сантой-геем. Норвежцы не особо удивились

N-18
Протесты в Беларуси
2021.12.23 16:08

Германия готова принимать больше преследуемых белорусов

М. Бартушка
2021.12.23 17:36

Глава «Литовских железных дорога» покинет пост 3 января

Пресс-конференция Владимира Путина
2021.12.24 08:00

Кремль потратил на дезинфекцию журналистов 1,4 млн рублей