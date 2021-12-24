Вчера в Литву не пропустили 5 мигрантов, но для пограничников Латвии это был один из самых трудных дней

В четверг ситуация на литовско-белорусской границе была относительно спокойной, однако для латвийских пограничников вчерашний день был одним из самых тяжелых за весь период кризиса, связанного с нелегальной миграцией.

С полуночи четверга до полуночи пятницы пограничники Литвы развернули 5 мигрантов, пытавшихся пройти с территории Беларуси в непредназначенных для этого местах.

В среду сотрудники Службы охраны государственной границы не позволили пройти 8 таким иностранцам. Во вторник попыток нелегального пересечения литовско-белорусской границы не зафиксировано. В понедельник пограничникам пришлось развернуть 4 мигрантов, в воскресенье – 33, в субботу – 13, в пятницу – 4.

В четверг по гуманитарным соображениям в Литве было позволено остаться 5 иностранцам.

По предварительным данным, в эту статистику вошли 4 гражданина Пакистана, которые были обнаружены пограничниками в Варенском районе в среду днем. Позже выяснилось, что эти люди находились на улице в зимних условиях с прошлых выходных. Так называемые волонтеры, опекавшие пакистанцев, скрывали этот факт от властей и общественности, как предполагается, в сомнительных целях.

Литовско-белорусская граница / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

С начала августа, когда пограничники получили право не пропускать мигрантов, пытающихся пройти в неположенных местах, сотрудники службы развернули 8 034 иностранцев.

Литовские пограничники и военнослужащие, приданные им в помощь, в минувшие сутки не применяли служебного оружия, не прибегали к специальным средствам или к мерам физического принуждения.

Литовско-белорусская граница / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Для латвийских пограничников четверг оказался одним из самых тяжелых дней за весь период кризиса, связанного с нелегальной миграцией из Беларуси. В этот день пограничники не пропустили 103 мигрантов.

Вторую неделю подряд в Латвии увеличивается количество попыток пересечения границы со стороны Беларуси. Граница этой страны с Беларусью примерно в 4 раза короче литовско-белорусской границы. Ранее латвийские пограничники не пропускали из Беларуси около 20-30 мигрантов в день.