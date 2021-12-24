Новости

2021.12.24 08:00

Кремль потратил на дезинфекцию журналистов 1,4 млн рублей

Радио «Cвобода»2021.12.24 08:00
Пресс-конференция Владимира Путина
Пресс-конференция Владимира Путина / AP nuotr.

Управление делами президента России потратило на дезинфекцию журналистов, пришедших на пресс-конференцию Владимира Путина, 1,4 миллиона рублей.

Согласно данным госзакупки, это сумма двухдневной аренды шести дезинфекционных кабин, которые были установлены при входе, и средства с частицами серебра, которое распылялось на каждого проходящего через кабины. Издание "Медуза" отмечает, что нет никаких врачебных организаций, которые бы рекомендовали использовать серебро таким образом.

Всего на организацию встречи Путина с журналистами Управление делами президента потратило 117 миллионов рублей.

17-я по счету большая предновогодняя пресс-конференция Владимира Путина прошла в четверг в московском Манеже. В этом году на мероприятие не было свободной аккредитации - Кремль сам выбирал и приглашал представителей тех или иных СМИ. В списке в итоге оказались 507 человек, более половины из них - из регионов.

Среди аккредитованных были также журналисты Радио Свобода, телеканала "Дождь" и издания "Медуза", признанных российскими властями СМИ-"иноагентами". При этом ни одному из сотрудников этих СМИ вопрос задать так и не дали.

Журналистов "Новой газеты", главный редактор которой Дмитрий Муратов в этом году получил Нобелевскую премию мира, на встречу с Владимиром Путиным не пригласили, объяснив это ограничениями Роспотребнадзора.

Радио Свобода

# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Maxima
1 ч. назад

Работа магазинов в Литве во время праздников: что нужно знать

М. Бартушка
14 ч. назад

Глава «Литовских железных дорога» покинет пост 3 января

Continental в Литве
16 ч. назад

Китай шантажирует немецкую фирму Continental из-за завода в Литве

Протесты в Беларуси
16 ч. назад

Германия готова принимать больше преследуемых белорусов

Литва - Россия
17 ч. назад

Как переехать в страны Балтии из политических соображений — истории политэмигрантов из России

В. Путин
18 ч. назад

Путина к ответу. На большой пресс-конференции президент России ответил на вопросы о Навальном и иногентах

США
19 ч. назад

В США одобрили таблетки от Covid: что известно

Мигранты в Литве (ассоциативное фото)
20 ч. назад

СМИ: ЕСПЧ запретил высылать из Литвы в Беларусь четырех пакистанцев

Вильнюс
20 ч. назад

В Литве - 1722 новых случаев коронавируса

Коронавирус в мире
21 ч. назад

Литовские ученые о будущем с коронавирусом: нам придется с ним жить, как с гриппом

Мигранты в Литве (ассоциативное фото)
2021.12.23 11:44

СМИ: ЕСПЧ запретил высылать из Литвы в Беларусь четырех пакистанцев

Continental в Литве
2021.12.23 16:27

Китай шантажирует немецкую фирму Continental из-за завода в Литве

Вакцинация
2021.12.23 09:01

В Эстонии не рекомендуют вводить четвертую дозу вакцины

Коронавирус в мире
2021.12.23 10:55

Литовские ученые о будущем с коронавирусом: нам придется с ним жить, как с гриппом

Литва - Россия
2021.12.23 14:43

Как переехать в страны Балтии из политических соображений — истории политэмигрантов из России

Вильнюс
2021.12.23 11:41

В Литве - 1722 новых случаев коронавируса

В. Путин
2021.12.23 14:24

Путина к ответу. На большой пресс-конференции президент России ответил на вопросы о Навальном и иногентах

Jensas Stoltenbergas
2021.12.23 08:57

Генсек НАТО призвал РФ отвести войска от границы с Украиной

США
2021.12.23 12:47

В США одобрили таблетки от Covid: что известно

Протесты в Беларуси
2021.12.23 16:08

Германия готова принимать больше преследуемых белорусов