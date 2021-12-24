Кремль потратил на дезинфекцию журналистов 1,4 млн рублей

Управление делами президента России потратило на дезинфекцию журналистов, пришедших на пресс-конференцию Владимира Путина, 1,4 миллиона рублей.

Согласно данным госзакупки, это сумма двухдневной аренды шести дезинфекционных кабин, которые были установлены при входе, и средства с частицами серебра, которое распылялось на каждого проходящего через кабины. Издание "Медуза" отмечает, что нет никаких врачебных организаций, которые бы рекомендовали использовать серебро таким образом.

Всего на организацию встречи Путина с журналистами Управление делами президента потратило 117 миллионов рублей.

17-я по счету большая предновогодняя пресс-конференция Владимира Путина прошла в четверг в московском Манеже. В этом году на мероприятие не было свободной аккредитации - Кремль сам выбирал и приглашал представителей тех или иных СМИ. В списке в итоге оказались 507 человек, более половины из них - из регионов.

Среди аккредитованных были также журналисты Радио Свобода, телеканала "Дождь" и издания "Медуза", признанных российскими властями СМИ-"иноагентами". При этом ни одному из сотрудников этих СМИ вопрос задать так и не дали.

Журналистов "Новой газеты", главный редактор которой Дмитрий Муратов в этом году получил Нобелевскую премию мира, на встречу с Владимиром Путиным не пригласили, объяснив это ограничениями Роспотребнадзора.

Радио Свобода