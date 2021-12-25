Алексей Навальный. Идеальный круговорот лицемерия и коррупции

Телевизор в нашем бараке целыми днями с надрывом борется с НАТО. По всем программам об угрозах НАТО. Сам Путин причитает, что НАТО у нашего порога и отступать нам некуда.

Кажется, что вся Россия только этим и живет и никакие другие новости людей уже не интересуют.

А потом приходит адвокат и рассказывает новости уже из реальной жизни. Ближайший к Путину олигарх и один из его кошельков Роман Абрамович, оказывается, получил гражданство в Португалии. Стране НАТО.

Нашел-таки страну, где можно дать взятки, полуофициальные и официальные платежи, и оказаться в ЕС и НАТО по ту сторону, так сказать, путинской линии фронта. А еще Абрамович сделал себе подарок на Новый год и купил себе новый самолет. Боинг 787 за 350 млн долларов. Самолет произведен в главной стране НАТО, и деньги пошли в ее экономику. Ту же сумму стоят 10 Сухих Суперджетов российского производства.

Если кто забыл, то основную часть своего богатства Абрамович заработал так: он в 1997 году приватизировал за 100 млн долларов Сибнефть. В 2005 году они с Путиным совершили сделку века: государство (в лице Газпрома) выкупило Сибнефть у Абрамовича обратно. Но уже за 13,1 миллиардов долларов. Гениально, да? То есть просто вынули из нашего кармана 13 миллиардов долларов.

Вот на эти деньги и покупаются футбольные клубы, недвижимость и самолеты. Эти же деньги текут самому Путину. В своем расследовании мы говорили, что дворец Путина в Геленджике строился и на деньги Абрамовича.

Ну и вот. На дорогущем самолете летит “кошелек Путина” в страну НАТО. Какой отважный.

И все довольны.

Путин с Абрамовичем крадут из бюджета и инвестируют деньги на Западе.

Запад сам себя пугает нападением Путина на Украину, но дает гражданство его доверенному олигарху.

Португальские чиновники несут чемоданчики с деньгами.

Экономика США получила 350 млн долларов.

Телеведущие с пеной у рта восхваляют Путина за его борьбу с НАТО.

Идеальный круговорот лицемерия и коррупции.

И только грустный гражданин России, заплативший за все это, стоит в магазине и прикидывает: хватит ли ему денег, чтобы купить к новому году бутылку водки и три мандаринки.

Эхо Москвы