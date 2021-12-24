Работа магазинов в Литве во время праздников: что нужно знать

В праздничные дни торговые сети Литвы изменят график работы. Рассказываем, что нужно знать о работе магазинов.

MAXIMA

24 декабря магазины Maxima работают до 19.00.

25 декабря и 1 января сеть работать не будет.

IKI

24 декабря магазины закроются в 19.00.

25 декабря — выходной.

1 января — рабочий день.

RIMI

24 декабря магазины закроются в 20.00.

25 декабря и 1 января магазины работать не будет.

В крупных городах Литвы и на море будут работать дежурные магазины этой сети.

1 января с 10.00 до 20.00 дежурные магазины будут работать в Паневежисе (Клайпедос, 82), Паланге (ул. Малуно, 10), Шяуляй (ул. Гягужю, 30), в каунасском ТЦ Savas, в клайпедском ТЦ Arena, в Алитусе (ул. Науёи, 7E-1), в Вильнюсе на ул. Жирмуну, 64 и Кедру, 4.

LIDL и NORFA

25 декабря и 1 января объявлены выходными.

Крупные ТЦ

Kauno „Akropolis“ / BNS nuotr.

AKROPOLIS

25 декабря — выходной.

31 декабря магазины в ТЦ Akropolis закроются в 20.00.

1 января Eurovaistinė, Maxima, Ermitažas, магазины и банки работать не будут. Рестораны, кафе, кинотеатр откроются в 12.00 и будут работать до 22.00.

OZAS

24 декабря ТЦ Ozas будет работать с 10.00 до 16.00.

25 декабря — выходной.

26 декабря торговый центр будет открыт с 10.00 до 21.00.

31 декабря — с 10.00 до 18.00.

1 января — выходной.

PANORAMA

25 декабря — выходной.

Новая газета - Балтия