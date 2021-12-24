Новости

2021.12.24 07:20

Работа магазинов в Литве во время праздников: что нужно знать

Новая газета – Балтия2021.12.24 07:20
Maxima
Maxima / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В праздничные дни торговые сети Литвы изменят график работы. Рассказываем, что нужно знать о работе магазинов.

MAXIMA

24 декабря магазины Maxima работают до 19.00.

25 декабря и 1 января сеть работать не будет.

IKI

24 декабря магазины закроются в 19.00.

25 декабря — выходной.

1 января — рабочий день.

RIMI

24 декабря магазины закроются в 20.00.

25 декабря и 1 января магазины работать не будет.

В крупных городах Литвы и на море будут работать дежурные магазины этой сети.

1 января с 10.00 до 20.00 дежурные магазины будут работать в Паневежисе (Клайпедос, 82), Паланге (ул. Малуно, 10), Шяуляй (ул. Гягужю, 30), в каунасском ТЦ Savas, в клайпедском ТЦ Arena, в Алитусе (ул. Науёи, 7E-1), в Вильнюсе на ул. Жирмуну, 64 и Кедру, 4.

LIDL и NORFA

25 декабря и 1 января объявлены выходными.

Крупные ТЦ

Kauno „Akropolis“
Kauno „Akropolis“ / BNS nuotr.

AKROPOLIS

25 декабря — выходной.

31 декабря магазины в ТЦ Akropolis закроются в 20.00.

1 января Eurovaistinė, Maxima, Ermitažas, магазины и банки работать не будут. Рестораны, кафе, кинотеатр откроются в 12.00 и будут работать до 22.00.

OZAS

24 декабря ТЦ Ozas будет работать с 10.00 до 16.00.

25 декабря — выходной.

26 декабря торговый центр будет открыт с 10.00 до 21.00.

31 декабря — с 10.00 до 18.00.

1 января — выходной.

PANORAMA

25 декабря — выходной.

Новая газета - Балтия

Maxima
Kauno „Akropolis“
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Пресс-конференция Владимира Путина
24 мин. назад

Кремль потратил на дезинфекцию журналистов 1,4 млн рублей

М. Бартушка
14 ч. назад

Глава «Литовских железных дорога» покинет пост 3 января

Continental в Литве
15 ч. назад

Китай шантажирует немецкую фирму Continental из-за завода в Литве

Протесты в Беларуси
16 ч. назад

Германия готова принимать больше преследуемых белорусов

Литва - Россия
17 ч. назад

Как переехать в страны Балтии из политических соображений — истории политэмигрантов из России

В. Путин
18 ч. назад

Путина к ответу. На большой пресс-конференции президент России ответил на вопросы о Навальном и иногентах

США
19 ч. назад

В США одобрили таблетки от Covid: что известно

Мигранты в Литве (ассоциативное фото)
20 ч. назад

СМИ: ЕСПЧ запретил высылать из Литвы в Беларусь четырех пакистанцев

Вильнюс
20 ч. назад

В Литве - 1722 новых случаев коронавируса

Коронавирус в мире
21 ч. назад

Литовские ученые о будущем с коронавирусом: нам придется с ним жить, как с гриппом

Мигранты в Литве (ассоциативное фото)
2021.12.23 11:44

СМИ: ЕСПЧ запретил высылать из Литвы в Беларусь четырех пакистанцев

Continental в Литве
2021.12.23 16:27

Китай шантажирует немецкую фирму Continental из-за завода в Литве

Вакцинация
2021.12.23 09:01

В Эстонии не рекомендуют вводить четвертую дозу вакцины

Коронавирус в мире
2021.12.23 10:55

Литовские ученые о будущем с коронавирусом: нам придется с ним жить, как с гриппом

Литва - Россия
2021.12.23 14:43

Как переехать в страны Балтии из политических соображений — истории политэмигрантов из России

Вильнюс
2021.12.23 11:41

В Литве - 1722 новых случаев коронавируса

В. Путин
2021.12.23 14:24

Путина к ответу. На большой пресс-конференции президент России ответил на вопросы о Навальном и иногентах

Jensas Stoltenbergas
2021.12.23 08:57

Генсек НАТО призвал РФ отвести войска от границы с Украиной

США
2021.12.23 12:47

В США одобрили таблетки от Covid: что известно

Протесты в Беларуси
2021.12.23 16:08

Германия готова принимать больше преследуемых белорусов