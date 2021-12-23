Глава «Литовских железных дорога» покинет пост 3 января

Глава находящейся предприятия «Литовские железные дороги» Мантас Бартушка покинет свой пост в 3 января, сообщает компания.

Совет директоров компании утвердил расторжение трудового договора Бартушки по соглашению сторон. Его сменит временный руководитель Эгидиюс Лазаускас, который возглавляет дочернюю компанию по грузоперевозкам LTG Cargo.

В пресс-релизе отмечается, что Лазаускаса выбрали из-за его опыта работы и готовности руководить компанией во время перемен. Он работает в руководстве с января 2017 года. Конкурс на замещение должности главы компании объявят в ближайшее время.

С 8 декабря вступили в силу санкции США против «Беларуськалия». Транзит белорусских удобрений через Литву продолжился: в ноябре «Беларуськалий» перечислил «Литовским железным дорогам» аванс на несколько месяцев вперед. СМИ сообщали, что речь идет о 10 млн евро.

По словам главы «Литовских железных дорог» Мантаса Бартушки, об авансе знали в министерствах иностранных дел и транспорта. Министры подали в отставку, но ее не приняла премьер Ингрида Шимоните.

Правительство Литвы ищет возможности расторгнуть контракт с «Беларуськалием». По словам председателя правления «Литовских железных дорог» Кястутиса Шлюжаса, вероятнее всего, грузы «Беларуськалия» перестанут перевозить через Литву с 1 апреля.



"Новая газета - Балтия"