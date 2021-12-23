Новости

2021.12.23 17:36

Глава «Литовских железных дорога» покинет пост 3 января

Новая газета – Балтия2021.12.23 17:36
М. Бартушка
М. Бартушка / BNS nuotr.

Глава находящейся предприятия «Литовские железные дороги» Мантас Бартушка покинет свой пост в 3 января, сообщает компания.

Совет директоров компании утвердил расторжение трудового договора Бартушки по соглашению сторон. Его сменит временный руководитель Эгидиюс Лазаускас, который возглавляет дочернюю компанию по грузоперевозкам LTG Cargo.

В пресс-релизе отмечается, что Лазаускаса выбрали из-за его опыта работы и готовности руководить компанией во время перемен. Он работает в руководстве с января 2017 года. Конкурс на замещение должности главы компании объявят в ближайшее время.

С 8 декабря вступили в силу санкции США против «Беларуськалия». Транзит белорусских удобрений через Литву продолжился: в ноябре «Беларуськалий» перечислил «Литовским железным дорогам» аванс на несколько месяцев вперед. СМИ сообщали, что речь идет о 10 млн евро.

По словам главы «Литовских железных дорог» Мантаса Бартушки, об авансе знали в министерствах иностранных дел и транспорта. Министры подали в отставку, но ее не приняла премьер Ингрида Шимоните.

Правительство Литвы ищет возможности расторгнуть контракт с «Беларуськалием». По словам председателя правления «Литовских железных дорог» Кястутиса Шлюжаса, вероятнее всего, грузы «Беларуськалия» перестанут перевозить через Литву с 1 апреля.

"Новая газета - Балтия"

# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Continental в Литве
2 ч. назад

Китай шантажирует немецкую фирму Continental из-за завода в Литве

Протесты в Беларуси
2 ч. назад

Германия готова принимать больше преследуемых белорусов

Литва - Россия
3 ч. назад

Как переехать в страны Балтии из политических соображений — истории политэмигрантов из России

В. Путин
4 ч. назад

Путина к ответу. На большой пресс-конференции президент России ответил на вопросы о Навальном и иногентах

США
5 ч. назад

В США одобрили таблетки от Covid: что известно

Мигранты в Литве (ассоциативное фото)
6 ч. назад

СМИ: ЕСПЧ запретил высылать из Литвы в Беларусь четырех пакистанцев

Вильнюс
6 ч. назад

В Литве - 1722 новых случаев коронавируса

Коронавирус в мире
7 ч. назад

Литовские ученые о будущем с коронавирусом: нам придется с ним жить, как с гриппом

Вакцинация
9 ч. назад

В Эстонии не рекомендуют вводить четвертую дозу вакцины

Jensas Stoltenbergas
9 ч. назад

Генсек НАТО призвал РФ отвести войска от границы с Украиной

Мигранты в Литве (ассоциативное фото)
2021.12.23 11:44

СМИ: ЕСПЧ запретил высылать из Литвы в Беларусь четырех пакистанцев

Коронавирус в мире
2021.12.23 10:55

Литовские ученые о будущем с коронавирусом: нам придется с ним жить, как с гриппом

Вильнюс
2021.12.23 11:41

В Литве - 1722 новых случаев коронавируса

Вакцинация
2021.12.23 09:01

В Эстонии не рекомендуют вводить четвертую дозу вакцины

Литва - Россия
2021.12.23 14:43

Как переехать в страны Балтии из политических соображений — истории политэмигрантов из России

Jensas Stoltenbergas
2021.12.23 08:57

Генсек НАТО призвал РФ отвести войска от границы с Украиной

Continental в Литве
2021.12.23 16:27

Китай шантажирует немецкую фирму Continental из-за завода в Литве

В. Путин
2021.12.23 14:24

Путина к ответу. На большой пресс-конференции президент России ответил на вопросы о Навальном и иногентах

США
2021.12.23 12:47

В США одобрили таблетки от Covid: что известно

Протесты в Беларуси
2021.12.23 16:08

Германия готова принимать больше преследуемых белорусов