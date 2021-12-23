Путина к ответу. На большой пресс-конференции президент России ответил на вопросы о Навальном и иногентах

Иностранные государства не предоставили российским властям никаких доказательств отравления оппозиционного политика Алексея Навального, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в Манеже в Москве 23 декабря. Вопрос о ФБК и Навальном был задан ему корреспондентом ВВС. По этой причине он предложил "перевернуть эту страницу".

"Человек, которого якобы отравили", – заявил о Навальном Путин. Он заявил, что "по линии Генпрокуратуры на Запад направлялись многочисленные запросы с просьбой предоставить материалы, подтверждающие отравление".

"Нет ни одного материала. Чем это объяснить? Про этот "Новичок" или как его там. Мы направляли официальные запросы: дайте какие-то запросы, подтверждающие отравление. Дайте нам основание для возбуждения уголовного дела! Ноль! – заявил Путин. – Так что давайте перевернем эту страницу. Сидельцы всегда были, во всех странах. Не надо совершать уголовное преступление и прикрываться политической деятельностью".

В. Путин / AP nuotr.

20 августа 2020 года самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Политику стало плохо на борту. В токсикологической реанимации городской клинической больницы скорой помощи №1 его ввели в искусственную кому. Позже лаборатория бундесвера, а независимо от нее и эксперты из Франции и Швеции установят, что Навального отравили "Новичком" – нервно-паралитическим веществом.

Расследовательские группы The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel пришли к выводу, что за отравлением Навального может стоять группа из восьми оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ (НИИ №2): Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов (Иван Спиридонов), Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков, Алексей Седов, Константин Кудрявцев. Кремль причастность ФСБ к отравлению политика неоднократно отрицал.



Расследователи указывали, что прежде чем отравить Навального, предполагаемые сотрудники ФСБ негласно наблюдали за ним, следуя в те же города, что и он. Начиная с 2017 года, когда Навальный объявил о своей президентской кампании, они совершили 30 перелетов, совпадающих с маршрутами оппозиционера. Свои выводы расследователи основывали на данных о перелетах и мобильной связи. В частности, в Омске побывал Константин Кудрявцев – сотрудник Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ РФ. О своей поездке в этот город 25 августа 2020 года (через пять дней после отравления) Кудрявцев рассказал политику сам в телефонном разговоре: в ходе этого разговора Навальный представился Кудрявцеву вымышленным помощником главы Совбеза РФ Патрушева.

В. Путин / AP nuotr.

Также Путин заявил, отвечая на тот же вопрос ВВС, что российский закон о "иноагентах" якобы "гораздо либеральнее", чем в США. В США, по его словам, для "иностранных агентов" предусмотрена уголовная ответственность на срок до 5 лет.

"По поводу реестра СМИ-"иноагентов". Но этот закон придуман не нами. США считаются светочем демократии, и там он был принят еще в тридцатые годы. Там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит до 5 лет. Пятерочка! – заявил он. – У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы только заявляем: покажите источники своего финансирования!"



"В России лишь 0,034 организаций признаны "иноагентами". У нас лишь 74 организации признаны НПО из более чем 200 тысяч, столько же, сколько в США, – также заявил Путин. – Наш закон гораздо более либеральный. Мы даже не требуем прекращения деятельности таких организаций".



Большие пресс-конференции Путин традиционно проводит раз в год, обычно в декабре. В этот раз из-за коронавируса, чтобы задать вопрос Путину, журналисты испытали на себе невиданные ранее меры безопасности: сдали три теста на COVID-19, прошли через рамки для обработки частицами серебра и сели на максимальном отдалении от президента. Также им выдали специальные маски, тоже с наносеребром.



"Настоящее время"