В Эстонии не рекомендуют вводить четвертую дозу вакцины

Эстонская комиссия по иммунопрофилактике не считает введение четвертой вакцины от коронавируса необходимой, пишет Rus.err.ee.

К настоящему времени в Эстонии сформирована трехдозовая схема вакцинации, и комиссия не считает необходимым начинать вводить людям четвертую дозу вакцины, как в Израиле. Жители Израиля старше 60 лет и медицинские работники смогут получить четвертую дозу вакцины против коронавируса Pfizer, сообщает издание The Jerusalem Post. Дополнительную прививку можно поставить спустя три месяца после введения третьей дозы.

«Мы не предусматриваем, что в дальнейшем потребуется вводить бустерную дозу через каждые три месяца. Возможно, в дальнейшем придется вакцинироваться каждую осень, как и от гриппа, а некоторым группам риска бустерная доза потребуется чаще», — заявила член экспертной комиссии по иммунопрофилактике Марье Оона.

Комиссия также не видит необходимости в бустерных дозах жителям до 18 лет, поскольку они имеют хороший иммунитет.

Напомним, Эстония сократила интервал между основным курсом вакцинации и бустерной дозой. Получить дополнительную прививку можно будет через три месяца после основного курса вакцинации. Комиссия по иммунопрофилактике рекомендует применять для бустерных доз препараты Pfizer/BioNTech и Moderna. В исключительных случаях, например, при аллергических реакциях на мНРК-вакцины, в качестве дополнительной дозы могут ввести препарат Janssen.

Исследования Тартуского университета показывают, что для тех, кто сделал бустерную дозу, риск заразиться коронавирусом почти в десять раз ниже, чем для тех, кто не вакцинирован, и почти в пять раз меньше, чем для тех, кто вакцинирован двумя дозами.



"Новая газета - Балтия"