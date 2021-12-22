Посол Литвы в России: нам нужно поддерживать человеческие связи

Запад должен говорить с Россией в один голос, считает посол Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас. «Мы живем рядом с беспокойной страной, но нам нужно поддерживать человеческие связи», - сказал он.

«Нам на Западе нужно найти общую модель для разговора с Россией. То, что сейчас предлагает Россия, это ее предложение предложение, но у нас должна быть собственная стратегия», - сказал дипломат журналистам в Сейме в среду.

«Мы на Западе должны говорить в один голос», - сказал он.

Посол принял участие в заседании Комитета Сейма по иностранным делам, на котором обсуждалась ситуация в России.

В связи с тем, что Москва недавно разместила десятки тысяч своих военных на границе с Украиной, Запад обеспокоен возможным вторжением России в соседнюю страну.

Президент России Владимир Путин отрицает, что его страна планирует нападение, обвиняет НАТО в разжигании напряженности и требует «юридических гарантий» того, что Североатлантический союз не будет расширяться на восток.

На прошлой неделе Москва выдвинула требования к Соединенным Штатам и НАТО, призвав НАТО взять на себя обязательство не принимать новых членов и не создавать военные базы в странах бывшего Советского Союза.

Баярунас охарактеризовал нынешнюю атмосферу в Москве как неоднозначную.

"Да, атмосфера двусмысленная в России. С одной стороны, Москва выглядит великолепно в культурном и экономическом плане, но есть атмосфера, которая ощущается в наших двусторонних отношениях и она достаточно сложная», - сказал он.

По словам посла, на практическом уровне отношения между Литвой и Россией работают, а на политическом - нет.

По его словам, в такой ситуации особенно помогают культурные проекты.

«Я считаю, что культура - это одно из направлений, в которое нам нужно продолжать инвестировать. Это человеческий мост, который нас связывает», - сказал Баярунас.

«Мы живем рядом с беспокойной страной, но нам нужно поддерживать человеческие связи», - сказал он.

Отношения между Литвой и Россией резко ухудшились после того, как Москва аннексировала Крым в 2014 году, а затем начала поддерживать пророссийских сепаратистов на востоке Украины.