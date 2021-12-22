На аукционе в Литве для политзаключенных Беларуси собрано 8 тыс. евро

На аукционе художественных работ «За вашу и нашу свободу!» в Вильнюсе было собрано 8 тыс. евро для поддержки политзаключенных и членов их семей в Беларуси.

В Галерее Союза художников Литвы в целом было продано 40 работ, сообщили организаторы.



В сообщении Союза художников Литвы подчеркивается, что арестованные белорусы содержатся в особо тяжелых условиях. Они теряют работу и доход и вместе со своими семьями сталкиваются с различными формами преследования.

После президенстких выборов 9 августа в Беларуси в стране прошли массовые акции протеста. Оппозиция и Запад не признали выборы свободными и справедливыми, назвав их результаты сфальсифицированными.

Белорусские власти отреагировали на демонстрации оппозиции крайне жесткими мерами: милиция задержала более 35 тыс. протестующих. Ключевые деятели оппозиции были заключены в тюрьмы или вынуждены бежать из страны.

Спустя год после непрозрачных президентских выборов и разгона демонстраций более 880 человек остаются в тюрьмах и колониях.