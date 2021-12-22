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2021.12.22 11:00

США одобрили продажу Литве противотанковых комплексов Javelin

Deutsche Welle2021.12.22 11:00
США одобрили продажу Литве противотанковых комплексов Javelin
США одобрили продажу Литве противотанковых комплексов Javelin / KAM nuotr.

По условиям сделки, Вильнюсу будет поставлена 341 ракета FGM-148F и 30 командно-пусковых установок за 125 миллионов долларов.

Госдепартамент США одобрил продажу Литве противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на сумму 125 миллионов долларов. Об этом сообщил Пентагон во вторник, 21 декабря.

Сделка предусматривает поставку 341 ракеты FGM-148F, 30 командно-пусковых установок, запасных частей, а также осуществление технической поддержки. Продажа этих вооружений, по мнению Пентагона, "поможет Литве на долгосрочной основе укрепить оборонный потенциал для защиты суверенитета и территориальной целостности в целях удовлетворения потребностей в области национальной обороны".

Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности министерства обороны США во вторник уведомило Конгресс о планируемых поставках. Несмотря на одобрение сделки со стороны Госдепартамента, в сообщении не говорится о подписании контракта или завершении переговоров с литовской стороной.

Deutsche Welle

# В мире# Литва
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