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2021.12.22 08:26

Цена на газ в Европе вновь обновила исторический максимум

Радио «Cвобода»2021.12.22 08:26
Dujos
Dujos / D. Umbraso/LRT nuotr.

Биржевые цены на газ в Европе обновили исторический максимум, впервые превысив отметку в 2000 долларов за тысячу кубических метров, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Это в 10 раз выше, чем в начале прошлого года. Рост происходит на фоне остановки подачи топлива по газопроводу "Ямал – Европа" и метеорологических прогнозов на холодную зиму.

Стоимость газа в Европе начала расти летом, оставаясь до этого в коридоре $170–220 за тысячу кубометров. Причиной экономисты называли низкие запасы в европейских хранилищах после аномально холодной зимы 2020 года и восстановления экономики после пандемии.

К концу осени цена несколько раз обновляла исторические рекорды. Ситуацию осложняет напряжённость вокруг поставок газа из России, которая фактически отказывается увеличивать поставки сверх заранее обговорённых объёмов.

Накануне российская газовая монополия "Газпром" отказалась бронировать мощности на прокачку газа по "Ямал – Европе" в Польшу. Поставки по газопроводу сокращались по мере приближения к пиковому зимнему спросу, пишет газета "Коммерсантъ". Долгосрочный контракт с Варшавой на транзит по "Ямал – Европе" закончился в прошлом году, в 2021-м поставки шли по срочным аукционам.

В ходе аукциона на 17 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров. Однако это предложение осталось невостребованными. Во вторник подача газа полностью остановилась, сообщило российское государственное агентство ТАСС.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что речь идёт о "коммерческом вопросе", который никак не связан с политикой, в том числе и со стремлением России подтолкнуть Германию к скорейшей сертификации нового газопровода "Северный поток – 2".

Если поставки России останутся на текущем уровне, к концу марта запасы газовых хранилищ в ЕС сократятся до рекордно низких 15 процентов, передавало агентство Bloomberg. При этом часть запасов нельзя будет использовать, они должны будут сохраняться для технических целей.

В прошлую среду Еврокомиссия представила проект реформы газового рынка, предусматривающий полный отказ Евросоюза от долгосрочных контрактов на природный газ к 2050 году. Чтобы она стала законом, инициативу Еврокомиссии должны поддержать депутаты Европарламента и власти 27 стран ЕС.

Радио "Свобода"

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