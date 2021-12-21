Новости

2021.12.21 17:53

Литва: меняются требования по вакцинации для работников

Радио LRT2021.12.21 17:53
Вакцинация
Вакцинация / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

C 28 декабря работники, которые были привиты более 210 дней назад, обязаны сделать третью дозу вакцины либо периодически тестироваться для профилактики.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения. Как отметил министр Арунас Дулькис, обязательная вакцинация всех жителей страны в настоящее время не рассматривается.

В интервью Радио ЛРТ он сказал, что прежде всего бустерной дозой должны быть привиты работники, оказывающие различные услуги: здравоохранения, образования, социального обеспечения, а также госслужащие, военные и др.

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