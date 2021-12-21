Призрак карантина в Литве: предприниматели бьют тревогу

В Литве уже обсуждается вероятность введения нового карантина. И хотя эпидемиологическая ситуация в стране пока неплохая, пример других сран показывает, что из-за распространения штамма омикрон, все может измениться в считанные недели.

Заместитель министра здравоохранения Литвы Аушра Билотене Мотеюнене заявляет, что в настоящее время правительство не обсуждает возможность возобновления карантина из-за пандемии коронавируса, но не исключила, что в случае ухудшения ситуации могут быть приняты более строгие меры.



Пранка: нужна помощь и налоговая амнистия



Ресторан / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Раймондас Пранка, глава Литовской ассоциации баров и кафе, недоумевает по поводу того, что в последнее время в стране говорят только о возможном введении карантине, а не о финансовой поддержке бизнесу.

"Это нас очень огорчает. Раз уж говорят [о карантине, - LRT.lt], то должны начать говорить и о том, как помогут, будет ли, как раньше, или все будет более гибко. Во время последнего карантина не все было идеально, помощи было очень мало, по крайней мере, для нашего сектора», - говорит Пранка.

Глава Ассоциации баров и кафе говорит, что данный сектор по-прежнему тонет в долгах.

"Мы все в долгах. Теперь снова будет карантин, снова отложат выплату налогов, и мы снова будем в долгах. Конечно, это позволяет нам платить какое-то время как «Содре», так и НДС, но мы все равно не вылезаем из долгов. По сути, мы все в долгах. [...]

Нам это не нравится, нам нужна нормальная помощь, для нашего небольшого сектора должна быть объявлена налоговая амнистия. Мы надеемся на это. Сейчас и так сложно: мы платим налоги, плюс карантинные долги, а сейчас еще и это. Мы очень обеспокоены», - говорит Пранка.

Р. Пранка надеется, что власти сделают выводы из предыдущих ошибок.

"Власти и все остальные уже знают, какие ошибки были допущены. Если сейчас введут третий карантин, то все должны сделать идеально, чего мы и ожидаем от них. На это они есть, чтобы все было как надо, теперь они не могут ошибаться», - подчеркивает Р. Пранка.

Мачюлене: последствия будут печальными



Массаж / Unsplash

Глава Ассоциации косметологов Иоланта Мачюлене утверждает, что если в стране будет введен карантин, то часть работников отрасли не сможет выжить в данных условиях.

«Я понимаю, что пандемия в разгаре, но каждый из нас несет ответственность за свой бизнес. Существует значительный разрыв между тем, что иногда заявляет правительство, и тем, как все выглядит в реальной жизни. Если бы сейчас снова были введены ограничения, вероятно, из 50% тех, кто выжил после двух карантинов, осталась бы только половина», - говорит Я. Мачюлене.

По ее словам, большое количество профессионалов области красоты уже прекратили свою деятельность после первых двух карантинов. "Они поняли, что просто не выдержат налогового бремени. Все так подорожало, а цены на наши услуги, что бы ни говорили, не сильно изменились по сравнению с другими ценами», - говорит Я. Мачюлене.

"Если снова будет решение закрыть всех и загнать в карантин, знаете, мне будет уже нечего комментировать. [...] Мы вакцинировались не одной, и не двумя вакцинами, мы следуем всем решениям, которые они принимают [...], и в конечном итоге снова могут ввести карантин», - разводит руками Я. Мачюлене.

Вайнене: закрывать нельзя



Рута Вайнене / E. Genio/LRT nuotr.

По мнению директора Литовской торговой ассоциации Руты Вайнене, в случае введения карантина в стране следует не закрывать магазины промтоваров - достаточно установить ограничения по площади.

Она критикует ограничения, применявшиеся во время предыдущего карантина. По ее мнению, они были чрезмерными.

«Если людям разрешено покупать необходимые товары с ограничениями по количеству покупателей, то нет причин препятствовать тому, чтобы человек покупал так называемые второстепенные товары. На самом деле, ни в экономике, ни в рекомендациях нет разницы между товарами первой необходимости и другими товарами, поэтому в торговом секторе мы бы предложили просто установить одинаковые ограничения для всех», - отмечает Р. Вайнене.