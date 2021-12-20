Новости

2021.12.20 16:53

В Литве обсуждается возможность нового карантина: быть или не быть?

Гитис Панкунас LRT.lt, Радио LRT2021.12.20 16:53
Вильнюс
Вильнюс / E. Blaževič/LRT nuotr.

Заместитель министра здравоохранения Аушра Билотене Мотеюнене заявляет, что в настоящее время правительство не обсуждает возможность возобновления карантина из-за пандемии коронавируса, но не исключила, что в случае ухудшения ситуации могут быть приняты более строгие меры.

Об этом она сказала, отвечая на вопрос может ли Литва в связи с распространением штамма коронавируса омикрон ввести карантин.

«Сегодня я не могу сказать, что мы собираемся вводить жесткие ограничительные меры. Однако все может быть, как и во всем мире, когда за две-три недели можно достичь пика заболеваемости», - считает замминистра.

По ее словам, самое главное в данный момент - по мере приближения Рождества продолжать поощрять людей делать прививки против коронавируса.

Эпидемиологи утверждают, что в настоящее время скорость распространения омикрон-штамма можно приравнять к вспышке кори.

Д. Размувене
Д. Размувене / E. Blaževič/LRT nuotr.

По словам Дайвы Размувене из Государственного центра общественного здоровья, люди должны хорошенько оценить любые праздничные мероприятия и как можно быстрее вакцинироваться.

«Распространение, как мы знаем от ученых, очень быстрое, поэтому инфекционность очень высока, сопоставима с распространением кори. Поэтому к приближающимся праздникам и нашему поведению нужно относиться очень серьезно.

(…) Сейчас вакцинироваться или получить третью дозу просто необходимо, чтобы период отпусков был более спокойным и у нас не было новых проблем с штаммом омикрон», - сказала она в интервью ЛРТ.

Бустерную дозу вакцины можно получить раньше

Вакцинация в Литве
Вакцинация в Литве / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Со среды населению Литвы будет предоставлена ​​более ранняя возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19.

Министерство здравоохранения сегодня объявило, что бустерная доза вакцины против коронавируса будет доступна спустя три месяца после полной вакцинации.

Цель данного решения - повысить эффективность вакцины против нового штамма коронавируса омикрон.

«Жители, которые были вакцинированы вакцинами Comirnaty, Spikevax или Vaxzevria, смогут выбирать между Comirnaty или Spikevax спустя 90 дней после вакцинации. Ревакцинация Spikevax будет производиться половиной обычной дозы этой вакцины», - утверждают в министерстве.

За прошедшие сутки в Литве было выявлено 609 новых случаев COVID-19, 19 человек скончалось, 16 из них не были вакцинированы или не были привиты полностью.

В настоящее время в больницах проходят лечение 1319 пациентов с коронавирусом, столько же, сколько же, как и накануне, 104 из них находятся в реанимации.

Вильнюс
Д. Размувене
Вакцинация в Литве
# Литва# карантин
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Лагерь мигрантов в Руднинкай
2 мин. назад

Задержаны граждане Литвы, незаконно переправлявшие мигрантов за рубеж

Ассоциативное фото
45 мин. назад

Литва опубликовала список востребованных профессий на 2022 год

Г. Науседа и А. Меркель
2 ч. назад

Советник объяснил, почему Науседа не критиковал Меркель за диалог с Минском

Мигранты на польско-белорусской границе
3 ч. назад

Мигранты рассказали об угрозах белоррусских военных: Отпустят собак, если не будем быстро бежать

Вильнюс
3 ч. назад

В Литве - 609 новых случаев коронавируса

Г. Науседа и А. Дуда
6 ч. назад

Президенты Литвы и Польши отправляются в Украину: этой встречей мы закрепляем нашу поддержку

"Беларуськалий"
6 ч. назад

Ландсбергис: соседние страны намерены перенять транзит белорусских удобрений

Рига
7 ч. назад

Опрос: каждый десятый житель Латвии считает, что страну спасет только революция

Мигранты в Испании
8 ч. назад

Путь мигрантов в ЕС: самый опасный этап - морем до Испании

Российские военнослужащие
23 ч. назад

Россия перейдет в режим контругроз, если НАТО откажется от гарантий безопасности

"Беларуськалий"
2021.12.20 10:22

Ландсбергис: соседние страны намерены перенять транзит белорусских удобрений

Г. Науседа и А. Дуда
2021.12.20 10:27

Президенты Литвы и Польши отправляются в Украину: этой встречей мы закрепляем нашу поддержку

Рига
2021.12.20 09:33

Опрос: каждый десятый житель Латвии считает, что страну спасет только революция

Российские военнослужащие
2021.12.19 17:14

Россия перейдет в режим контругроз, если НАТО откажется от гарантий безопасности

Вильнюс
2021.12.20 13:30

В Литве - 609 новых случаев коронавируса

Мигранты на польско-белорусской границе
2021.12.20 13:56

Мигранты рассказали об угрозах белоррусских военных: Отпустят собак, если не будем быстро бежать

Г. Науседа и А. Меркель
2021.12.20 14:17

Советник объяснил, почему Науседа не критиковал Меркель за диалог с Минском

Ассоциативное фото
2021.12.20 16:26

Литва опубликовала список востребованных профессий на 2022 год

Мигранты в Испании
2021.12.20 08:54

Путь мигрантов в ЕС: самый опасный этап - морем до Испании

Лагерь мигрантов в Руднинкай
2021.12.20 17:09

Задержаны граждане Литвы, незаконно переправлявшие мигрантов за рубеж