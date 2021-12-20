В Литве обсуждается возможность нового карантина: быть или не быть?

Заместитель министра здравоохранения Аушра Билотене Мотеюнене заявляет, что в настоящее время правительство не обсуждает возможность возобновления карантина из-за пандемии коронавируса, но не исключила, что в случае ухудшения ситуации могут быть приняты более строгие меры.

Об этом она сказала, отвечая на вопрос может ли Литва в связи с распространением штамма коронавируса омикрон ввести карантин.

«Сегодня я не могу сказать, что мы собираемся вводить жесткие ограничительные меры. Однако все может быть, как и во всем мире, когда за две-три недели можно достичь пика заболеваемости», - считает замминистра.

По ее словам, самое главное в данный момент - по мере приближения Рождества продолжать поощрять людей делать прививки против коронавируса.

Эпидемиологи утверждают, что в настоящее время скорость распространения омикрон-штамма можно приравнять к вспышке кори.

Д. Размувене / E. Blaževič/LRT nuotr.

По словам Дайвы Размувене из Государственного центра общественного здоровья, люди должны хорошенько оценить любые праздничные мероприятия и как можно быстрее вакцинироваться.

«Распространение, как мы знаем от ученых, очень быстрое, поэтому инфекционность очень высока, сопоставима с распространением кори. Поэтому к приближающимся праздникам и нашему поведению нужно относиться очень серьезно.

(…) Сейчас вакцинироваться или получить третью дозу просто необходимо, чтобы период отпусков был более спокойным и у нас не было новых проблем с штаммом омикрон», - сказала она в интервью ЛРТ.

Бустерную дозу вакцины можно получить раньше



Вакцинация в Литве / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Со среды населению Литвы будет предоставлена ​​более ранняя возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19.

Министерство здравоохранения сегодня объявило, что бустерная доза вакцины против коронавируса будет доступна спустя три месяца после полной вакцинации.

Цель данного решения - повысить эффективность вакцины против нового штамма коронавируса омикрон.

«Жители, которые были вакцинированы вакцинами Comirnaty, Spikevax или Vaxzevria, смогут выбирать между Comirnaty или Spikevax спустя 90 дней после вакцинации. Ревакцинация Spikevax будет производиться половиной обычной дозы этой вакцины», - утверждают в министерстве.

За прошедшие сутки в Литве было выявлено 609 новых случаев COVID-19, 19 человек скончалось, 16 из них не были вакцинированы или не были привиты полностью.

В настоящее время в больницах проходят лечение 1319 пациентов с коронавирусом, столько же, сколько же, как и накануне, 104 из них находятся в реанимации.