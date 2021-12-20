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2021.12.20 14:17

Советник объяснил, почему Науседа не критиковал Меркель за диалог с Минском

BNS, LRT.lt2021.12.20 14:17
Г. Науседа и А. Меркель
Г. Науседа и А. Меркель / AP nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа не критиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за диалог с нелегетимным президентом Беларуси Александром Лукашенко по геополитическим причинам, говорит советник президента.

"Звонок канцлера Меркель на самом деле получил разноречивые оценки. Президент Литвы предпочел не критиковать канцлера Германии. Почему? Решение абсолютно геополитическое: Германия - наш союзник по НАТО, ее военные возглавляют миссию НАТО в Литве", - сказала Аста Скайсгирите в интервью Delfi в понедельник.

Она подчеркнула, что даже критики обратили внимание, что "ситуация с нелегальной миграцией у границы с Беларусью стала стабилизироваться после ее звонка". "Это результат мудрой политики", - сказала советник.

Меркель дважды в ноябре обсуждала с Лукашенко кризис с нелегальной миграцией у внешних границ Европейского союза. Это были первые переговоры западного лидера с Лукашенко после состоявшихся в августе прошлого года президентских выборов.

Такой шаг экс-канцлера получил противоречивые оценки в Литве и странах Запада.

В Литве из-за этого возникла напряженность между администрацией президента и МИД, когда министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не был информирован об этих переговорах.

Тем временем Науседа уверял, что поставил в известность главу МИД об одной из упомянутых бесед.

В Литву в этом году попало более 4,2 тыс. мигрантов. Литва и другие страны Запады обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией.

# Литва
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