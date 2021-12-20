Опрос: каждый десятый житель Латвии считает, что страну спасет только революция

11% опрошенных считают, что Латвию спасет только революция, свидетельствуют результаты опроса Центра изучения общественного мнения SKDS.

Опрос провели в июне текущего года, но результаты опубликовали только сейчас. Респондентам задали вопрос: Нужны ли в Латвии какие-либо изменения?

29% респондентов заявили, что в Латвии ничего не нужно менять. И этот показатель, по сравнению с предыдущим опросом (в 2019 году), вырос сразу на 15%. Еще 50% респондентов считают, что необходимы постепенные изменения через реформы, в 2019 году такого мнения придерживалось 60% опрошенных, в 2013 году — 46%.

11% опрошенных считают, что Латвию спасет только революция. Аналогичный опрос проводился и ранее: в 2019, 2017 и 2015 годах также 10-11% жителей говорили о радикальных изменениях.



"Новая газета - Балтия"