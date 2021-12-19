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2021.12.19 13:00

"Давай поменяемся!" Как блогерша из США за полтора года выменяла заколку на дом

BBC News
BBC News Русская служба2021.12.19 13:00
Заколка
Заколка / фото GETTY IMAGES

Тиктокерша Деми Скиппер стала обладательницей дома в штате Теннесси с помощью своего проекта Trade Me Project. А началось все с обыкновенной заколки для волос.

В мае прошлого года 30-летняя уроженка Сан-Франциско объявила в своем блоге, что у нее есть заколка для волос, и она готова поменять ее на что-нибудь более ценное. В обмен ей предложили дешевые сережки, которые она обменяла на четыре стакана для коктейля "Маргарита".

Стаканы удалось выгодно поменять на пылесос.

Так началась длинная серия онлайн-обменов, в ходе которой Деми Скиппер стала временной обладательницей нескольких предметов бижутерии, айфона, трех тракторов и множества других предметов.

Своей изначальной цели, собственного дома, Скиппер достигла на этой неделе.

Почти все обмены проходили в интернете.

Деми Скиппер вдохновлялась примером канадца Кайла Макдональда, автора проекта "Одна красная скрепка".

В 2006 году Макдональд за год и 14 этапов обмена превратил скрепку в собственный дом.

Скиппер пользовалась онлайн-платформами, такими как Facebook Marketplace и eBay. Параллельно она раскручивала проект в "Тиктоке" и "Инстаграме".

/ фото TRADEMEPROJECT

Пылесос был обменян на сноуборд, сноуборд - на наушники, которые превратились в ноутбук, а тот - в фотоаппарат.

Потом появились кроссовки Nike, которые привели к айфону, поменянному на автомобиль Dodge Caravan 2008 года.

Автомобиль привезли Скиппер издалека - из штата Миннесота, что подняло интерес к ее проекту. Trade Me Project становился все более популярным.

Dodge предприимчивая блогерша обменяла на Mini Cooper, а этот автомобиль - на ожерелье.

С ожерельем произошла осечка: продавец оценил его в 20 тыс. долларов, но на самом деле оно стоило меньше двух тысяч.

Долгая дорога к недвижимости

/ фото TRADEMEPROJECT

Через две недели ожерелье Деми Скиппер обменяла на велотренажер стоимостью 1800 долларов.

Тренажер удалось удачно поменять на еще один автомобиль, на этот раз Ford Mustang, а к декабрю прошлого года он был поменян на небольшую избушку в лесу.

Избушку Деми обменяла на другой автомобиль, Honda CRV, а его - на три трактора, за которые девушка выторговала карточку на год бесплатных обедов в мексиканском кафе Chipotle.

Карта превратилась в жилой трейлер ценой 40 тыс. долларов. Трейлер получилось поменять на дом в Нэшвилле.

Скиппер вместе с мужем планирует переехать в Теннесси в январе и начать ремонт.

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