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2021.12.19 09:20

В США не исключают переброски дополнительных сил на восток

DW2021.12.19 09:20
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби / AP nuotr.

"Если кто-либо из наших союзников по НАТО попросит предоставить дополнительные силы или временные элементы, мы рассмотрим этот вопрос", - указал представитель Пентагона.

США не исключают переброски дополнительных военных сил на восток Европы. Об этом заявил на встрече с журналистами официальный представитель американского министерства обороны Джон Кирби, отвечая на вопрос, планируется ли делать какие-то заявления о новых перемещениях войск НАТО где-либо в мире на фоне очевидного желания союзников укрепить восточные рубежи. "Как сказал советник (президента США. - Ред.) по национальной безопасности Джейк Салливан, в случае вторжения, еще одного вторжения (России в Украину. - Ред.) и если кто-либо из наших союзников по НАТО попросит предоставить дополнительные силы или временные элементы, мы рассмотрим этот вопрос, но в данный момент нет никаких запросов или передвижений войск, о которых я мог бы сегодня сказать", - пояснил Кирби.

Он подчеркнул, что США продолжают наблюдать за ситуацией в России и Украине, но добавил, что не намерен вдаваться в подробности сводок спецслужб. "Мы не увидели никаких существенных изменений в расположении российских войск на границе с Украиной. Они по-прежнему там в больших количествах", - отметил представитель Пентагона.

Требования РФ о гарантиях безопасности

Ранее в тот же день представитель Белого дома Джен Псаки указала, что США обсуждают с европейскими партнерами пакет требований Москвы, касающихся гарантий безопасности России. "Хочу отметить, что не будет никаких переговоров о европейской безопасности без участия наших европейских союзников и партнеров", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Одновременно Псаки выразила уверенность в том, что с Москвой удастся договориться. "Нам на протяжении десятилетий удавалось вести переговоры с Россией по стратегическим вопросам, и я не вижу причин, по которым это будет невозможно впредь", - сказала она.

Ранее МИД России обнародовал пакет требований по гарантиям безопасности для РФ. В числе прочего, он предполагает отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и приема в свой состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников соглашения.

DW

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