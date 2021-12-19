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2021.12.19 09:45

Глава МИД Литвы: Белорусские грузы может перенять Латвия

Новая газета – Балтия2021.12.19 09:45
Габриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс Ландсбергис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис не исключает, что транзит белорусских грузов переймет Латвия, если удобрения «Беларуськалия» не смогут поставляться через Литву.

«У меня была возможность сказать, что в Литве это поняли бы с трудом, если бы братская страна приняла бы такое решение. Но такая возможность не исключена, ведь обязательного санкционного режима нет», — сказал министр.

Глава МИД Литвы добавил, что правительство Латвии согласно с позицией о прекращении транзита, но частный бизнес в Латвии может воспользоваться ситуацией. «Эти решения от правительства Латвии не зависят. Правительство благоприятно настроено и склонно к сотрудничеству. Но есть и частные компании, которые видят, что юридических последствий нет, поэтому могут заниматься бизнесом так, как им хочется», — отметил Ландсбергис.

С 8 декабря вступили в силу санкции США против «Беларуськалия». Транзит белорусских удобрений через Литву продолжился: в ноябре «Беларуськалий» перечислил «Литовским железным дорогам» аванс на несколько месяцев вперед. СМИ сообщали, что речь идет о 10 млн евро.

По словам главы «Литовских железных дорог» Мантаса Бартушки, об авансе знали в министерствах иностранных дел и транспорта. Министры подали в отставку, но ее не приняла премьер Ингрида Шимоните.

Директор «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка уйдет в отставку после того, как найдет способ взять ситуацию под контроль.

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