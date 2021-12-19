Глава МИД Литвы: Белорусские грузы может перенять Латвия

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис не исключает, что транзит белорусских грузов переймет Латвия, если удобрения «Беларуськалия» не смогут поставляться через Литву.

«У меня была возможность сказать, что в Литве это поняли бы с трудом, если бы братская страна приняла бы такое решение. Но такая возможность не исключена, ведь обязательного санкционного режима нет», — сказал министр.

Глава МИД Литвы добавил, что правительство Латвии согласно с позицией о прекращении транзита, но частный бизнес в Латвии может воспользоваться ситуацией. «Эти решения от правительства Латвии не зависят. Правительство благоприятно настроено и склонно к сотрудничеству. Но есть и частные компании, которые видят, что юридических последствий нет, поэтому могут заниматься бизнесом так, как им хочется», — отметил Ландсбергис.

С 8 декабря вступили в силу санкции США против «Беларуськалия». Транзит белорусских удобрений через Литву продолжился: в ноябре «Беларуськалий» перечислил «Литовским железным дорогам» аванс на несколько месяцев вперед. СМИ сообщали, что речь идет о 10 млн евро.

По словам главы «Литовских железных дорог» Мантаса Бартушки, об авансе знали в министерствах иностранных дел и транспорта. Министры подали в отставку, но ее не приняла премьер Ингрида Шимоните.

Директор «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка уйдет в отставку после того, как найдет способ взять ситуацию под контроль.