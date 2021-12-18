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2021.12.18 16:37

Возгорелась крыша каунасского «Акрополиса», эвакуирован весь супермаркет

LRT.lt2021.12.18 16:37
Супермаркет «Акрополис» в Каунасе
Супермаркет «Акрополис» в Каунасе / BNS nuotr.

Единый центр помощи сообщил, что в субботу днем ​​возгорелась крыша каунасского «Акрополиса».

В 15 час. 18 мин. в Единый центр помощи по телефону 112 поступило сообщение о том, что в Каунасе, по адресу проспект короля Миндаугаса 49, загорелась крыша торгового центра «Акрополис», проводится эвакуация людей.

На место происшествия было направлено подразделение пожарно-спасательных сил.

Как сказал порталу LRT.lt представитель департамента противопожарной защиты и спасения, причиной пожара стал загоревшийся вентилятор. «Большой угрозы нет, в настоящее время на месте происшествия работают пожарные, дополнительную информацию мы сможем предоставить позже», - сказал он.

Позже управляющая каунасским торговым центром «Акрополис» Бригита Куодите сказала Радио LRT, что пламя вспыхнуло на кухне ресторана «Guacamole».

«Наши охранники тушили, сообщили пожарным, весь торговый центр эвакуирован. Эвакуация прошла успешно», - сказала Б. Куодите.

По ее словам, по предварительным данным, пострадавших нет.

«Все находится под контролем пожарно-спасательных служб. <…> Предрождественский период, поэтому потоки были большие. Но эвакуация прошла успешно, в течение 10 минут. Как только получим разрешение открыть супермаркет снова, проинформируем об этом», - сказала Б. Куодите.

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