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2021.12.18 11:38

МВД Литвы: 70 мигрантов добровольно хотят вернуться на родину

Новая газета – Балтия2021.12.18 11:38
Мигранты в Литве
Мигранты в Литве / E. Blaževič/LRT nuotr.

На данный момент 70 граждан Ирака, незаконно пересекших границу Литвы, добровольно хотят вернуться на родину.

С 8 декабря Литва повысила выплату мигрантам, решившим вернуться в страну происхождения, с 300 до 1000 евро. Новый порядок действует до 20 января.

С начала года заявления об убежище в Литве получили примерно 2500 граждан Ирака, только 4 из них получили статус беженца. Около 300 человек уже вернулись в Ирак добровольно, еще 2000 человек ожидают возвращения в свою страну.

МВД Литвы приглашает в страну консулов Ирака, которые помогают мигрантам оформить документы для возвращения домой.

Новая газета - Балтия

# Литва
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