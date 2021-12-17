Европарламентарий Раса Юкнявичене: мы не русофобы, Путин - русофоб

Европарламентарий Раса Юкнявичене, комментируя ситуацию на украинско-российской границе, говорит, что у нее складывается такое впечатление, что Кремль возвращается в 1939 год и в послевоенное понимание Европы и политики. Об этом она сказала в интервью русской службе Радио ЛРТ.

По оценкам западной разведки, Россия разместила до 100 тыс. военнослужащих недалеко от границы с Украиной, там также находятся танки и артиллерия. Вашингтон предположил, что к концу января 2022 года число военнослужащих на границе может вырасти до 175 тыс. человек.

«Кремль ищет нового пакта Молотова-Риббентропа, новой Ялты, разделения Европы на зоны влияния. Это сталинская политика и мышление, и никто на Западе не может такого мышления принять – я уверена, что не будет другого Риббентропа или Гитлера, которые смогли бы пойти на такой заговор», - говорит Р. Юкнявичене.

Она констатирует, что несколько лет назад президент России Путин стал «историком» и вернулся к сталинской интерпретации Второй Мировой войны.

«Он даже защищает пакт Молотова-Риббентропа и его секретные протоколы, говорит, что это был вынужденный ход. Очевидно, что это делается для того, чтобы оправдать и подготовить население к чему-то в будущем. Это все поднимает вопрос о том, что значит вся эта гибридная война, запугивание и своего народа, и всех вокруг. Есть такое мнение, что он очень хочет, чтобы с ним велись переговоры со стороны Европейского Союза, а особенно со стороны НАТО и Америки», - подчеркивает европарламентарий.

По ее мнению, президент России не относится серьезно к таким организациям, как НАТО или ЕС, но «просто хочет говорить с сильными».

«Он тем самым он показывает, в первую очередь, своим гражданам: вот, видите, какая Россия сильная. Но, если посмотреть на то, как живут люди, особенно в провинции – это экономически слабое государство. Он думает, что ЕС и НАТО испугаются. Он считает демократию слабой системой. Все эти нападки на так называемую либеральную демократию – он думает, что вся эта система, которой он управляет, позволит ему сохранить власть в будущем. Но он ошибается. У таких инициатив нет будущего», - уверена Р. Юкнявичене.

Она отметила, что об этом же говорила на этой неделе в Европейском парламенте Дарья Навальная, принимая премию А. Сахарова вместо своего отца. «Она как раз говорила про то, что вся такого рода политика заканчивается крахом. И мне жаль, конечно, российский народ», - говорит европарламентарий.

«Путинская пропаганда говорит, что такие люди, как я, – русофобы. Мы не русофобы, наоборот, у нас есть очень много друзей из России, и в Литве сейчас живут люди, приехавшие из России. Мы не против России, мы против диктатур. Если кто и русофоб, так это Путин. Он боится своих сограждан. Он очень испугался того, что было в Беларуси, когда там восстали за свободу, и он боится, что и в России люди пойдут тем же путем. Путин и Кремль не будут другими, они будут жестче, они будут использовать ошибки Запада и будут думать, что мы слабы, и тогда все может обернуться катастрофой, если не будет сдерживания», - заключает Р. Юкнявичене.