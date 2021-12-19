Сквернялис: надеюсь, что Синкявичюс после Еврокомиссии присоединится к нашей политической силе

Бывший премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис надеется, что еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс, покинувший партию «аграриев», в будущем, после завершения работы в Еврокомиссии, присоединится к его политической силе.

«Я надеюсь, что, когда Синкявичюс закончит свой срок полномочий, он полноценно включится в работу нашей партии», - заявил руководитель Демократической фракции Сейма «Во имя Литвы» радиостанции Žinių radijas.

«В настоящее время он работает в Комиссии, что является основной обязанностью. Но не буду скрывать - мы действительно поддерживаем связь с Виргиниюсом и говорим о политическом будущем и настоящем», - добавил он.

О выходе из Союза «крестьян» и «зеленых» Литвы Синкявичюс заявил в минувшее воскресенье, но также сказал, что пока не планирует вступать в партию, создаваемую Сквернялисом.