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2021.12.17 11:00

Правительство Литвы рассмотрит вопрос обязательной вакцинации против коронавируса

BNS, LRT.lt2021.12.17 11:00
Вакцинация в Вильнюсе
Вакцинация в Вильнюсе / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На следующей неделе министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис планирует представить правительству законодательные акты об обязательной вакцинации против коронавируса.

"Реагируя на ситуацию, на следующей неделе, вероятно, мы ускоримся - я планирую представить кабинету министров правовые акты, касающиеся обязательной вакцинации", – сказал министр в четверг в интервью ЛРТ.

По словам министра, ожидается, что обязательная вакцинация коснется представителей сфер здравоохранения, образования, социальных услуг.

"Есть предложение обсудить и государственную службу, армию. Я думаю, что на следующей неделе у нас будет возможность обсудить этот вопрос более конкретно", – сказал А. Дулькис.

Пока не озвучивается дата, когда именно обсуждаемые изменения вступят в силу.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1 558 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 8 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики. Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели почти 498 тыс. человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 67,7% населения.

# Литва
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