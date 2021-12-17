Правительство Литвы рассмотрит вопрос обязательной вакцинации против коронавируса

На следующей неделе министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис планирует представить правительству законодательные акты об обязательной вакцинации против коронавируса.

"Реагируя на ситуацию, на следующей неделе, вероятно, мы ускоримся - я планирую представить кабинету министров правовые акты, касающиеся обязательной вакцинации", – сказал министр в четверг в интервью ЛРТ.

По словам министра, ожидается, что обязательная вакцинация коснется представителей сфер здравоохранения, образования, социальных услуг.



"Есть предложение обсудить и государственную службу, армию. Я думаю, что на следующей неделе у нас будет возможность обсудить этот вопрос более конкретно", – сказал А. Дулькис.

Пока не озвучивается дата, когда именно обсуждаемые изменения вступят в силу.



За минувшие сутки в Литве было выявлено 1 558 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 8 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики. Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели почти 498 тыс. человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 67,7% населения.