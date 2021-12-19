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2021.12.19 13:35

Главы вооруженных сил трех стран обсудят в Литве совместные оборонные планы

BNS2021.12.19 13:35
Армия Литвы
Армия Литвы / A. Pliadžio/KAM nuotr.

На следующей неделе командующие вооруженными силами Литвы, Германии и Нидерландов обсудят в Литве планы совместной обороны.

Командующий вооруженными силами Германии генерал Эберхард Цорн и командующий голландской армией Онно Эйхельшейм посетят Литву 20-21 декабря.

Они встретятся с военнослужащими своих стран, дислоцированными в литовской Рукле, а также встретятся с командующим литовскими вооруженными силами генерал-лейтенантом Валдемарсом Рупшисом, чтобы обсудить наиболее важные вопросы военного сотрудничества.

На встречах основное внимание будет уделяться ситуации с безопасностью в Балтийском регионе и в Украине.

Также будет обсуждаться вклад литовских вооруженных сил в предотвращение нелегальной миграции на внешних границах Европейского Союза и НАТО.

«Членство в НАТО - наша гарантия безопасности. Германия и Нидерланды являются теми странами, которые первыми отреагировали бы на прямую угрозу Литве», – сказал командующий литовскими вооруженными силами.

Командующие также коснутся вопросов, связанных с батальоном Сил передового базирования НАТО в Рукле, 5-летие создания которого будет отмечаться в феврале 2022 года.

# Литва
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