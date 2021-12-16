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2021.12.16 15:37

Препарат Janssen одобрили для дополнительных прививок в ЕС

Новая газета – Балтия2021.12.16 15:37
„Johnson & Johnson“
„Johnson & Johnson“ / AP nuotr.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило введение дополнительной (бустерной) дозы вакцины от коронавируса Janssen для лиц старше 18 лет.

Дополнительную дозу можно использовать через два месяца после первой прививки.

«Рекомендация комитета по лекарственным средствам для человека основана на данных, свидетельствующих о том, что введение бустера как минимум через два месяца после первой прививки способствует увеличению количества антител от коронавируса», — отметили в агентстве.

В EMA также заметили, что вакцина фирмы Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson, может использоваться в качестве бустера после первичной вакцинации с помощью одобренных в ЕС мРНК-вакцин — Spikevax и Comirnaty.

"Новая газета - Балтия"

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