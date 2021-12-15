Растут очереди грузовых машин на границе Литвы и Беларуси

На границе Литвы и Беларуси образовались очереди грузовых машин. Почти на всех пограничных контрольно-пропускных пунктах (КПП) водители вынуждены ждать проверки более суток.

На КПП Медининкай (с белорусской стороны - Каменный Лог) в очереди стоят 209 грузовиков, которым придется ожидать проезда около 34 часов. На КПП Лаворишкес (Котловка) застряли 90 грузовиков, которым придется ждать около 20 часов. На КПП Райгардас (Привалка) находится 120 грузовых транспортных средств, а на КПП Шальчининкай (Беняконы) – 207 грузовиков.

По данным Государственного пограничного комитета, на КПП Видзы стоят 220 грузовиков, в Котловке – 420, в Каменном Логе – 340,в Беняконах – 310, в Привалке – 280.

В среду литовская Дирекция пограничных КПП информировала, что по причине миграционного кризиса на границе Польши с Беларусью выросли потоки грузовых транспортных средств, которые отправляются в Беларусь через Литву.