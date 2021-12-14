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2021.12.14 17:12

Немецкие ученые: кошки могут болеть коронавирусом

Deutsche Welle2021.12.14 17:12
Кошки
Кошки / Pexels nuotr.

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От кого домашние животные заражаются COVID-19? Насколько коронавирус опасен для кошек и собак? Немецкие ученые провели исследование.

С самого начала пандемии возник спор о том, могут ли домашние животные переносить коронавирус и заражать людей. Группа исследователей Фонда Ганноверского университета ветеринарной медицины (Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover) опубликовала результаты большого исследования. Команда собрала более двух тысяч анализов крови кошек из Германии, Великобритании, Италии и Испании. Как утверждают авторы исследования, этого достаточно, чтобы дать реалистичную оценку распространению вируса.

По оценкам ученых, около четырех процентов домашних кошек в Европе были инфицированы коронавирусом во время первой волны COVID-19 весной и летом 2020 года. Как у кошек появился коронавирус? Они заразились им от хозяев. Судя по всему, больные животные могли передавать вирус и другим четвероногим. Однако доказательств того, что домашние кошки могли заразить людей и способствовать распространению коронавируса, у ученых отсутствуют.

Опасность заражения коронавирусом от животных не исключена полностью

"Несмотря на это, мы должны сохранять бдительность", - уверен руководитель исследования, профессор Альберт Остерхаус (Albert Osterhaus). В случае с датскими норками можно было наблюдать, как быстро распространяется коронавирус. Ученый подчеркнул, что домашние кошки все-таки содержатся не в таких условиях, как пушные звери: они не сидят десятками в тесных клетках. Но и у человека более близкий контакт с кошками по сравнению с другими домашними животными. Судя по другим исследованиям, это одна из причин низкого процента инфицированных собак.

По результатам исследования больше всего переболевших коронавирусом кошек оказалось в Испании - почти 6,5 процента. Ученым еще предстоит выяснить, насколько статистика по заболевшим животным соотносится с количеством владельцев домашних питомцев, перенесших COVID-19 в стране. Это необходимо, чтобы оценить, как часто животные заражаются от своих хозяев.

Опасен ли коронавирус для кошек?

Во время исследования немецкие и нидерландские ученые разработали тест на коронавирус для животных, который могут использовать ветеринары в клиниках. Опасен ли коронавирус для кошек? Немецкие ветеринары дают четкий ответ: нет. Среди симптомов отмечали временную потерю аппетита и расстройство пищеварения. В большинстве случаев болезнь проходит у животных легко или вообще бессимптомно, но тестирование поможет ученым проследить цепочку заражений у четвероногих.

Ветеринары уверены, что хозяева инфицированных кошек должны придерживаться таких же правил, как и в случае с заболевшими COVID-19 людьми. На вопрос DW, как можно самоизолироваться от собственных домашних животных, Альберт Остерхаус ответил, что нужно соблюдать дистанцию и помнить о гигиене. Целесообразность вакцинации кошек, которую проводят в России, профессор подтвердить не может. "В Германии это невозможно", - добавляет автор исследования.

Еще в 2020 году итальянские ученые обнаружили антитела к коронавирусу у трех-четырех процентов собак и кошек, чьи хозяева переболели COVID-19. При этом ПЦР-тест животных был негативным. Еще тогда исследователи заявили, что собаки и кошки не могут заразить человека. Возможность обратного пути инфицирования не была подтверждена.

DW

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