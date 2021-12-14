Визит Шольца в Варшаву: зачем поляки вспомнили о нацистском прошлом

Визит нового канцлера ФРГ в Польшу был не простым. С чем Олаф Шольц столкнулся в Варшаве и почему поляки вспомнили о нацистском прошлом Германии?

Варшава стала третьей европейской столицей - после Парижа и Брюсселя - в которую отправился с визитом новый канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), а до него и новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Berbock). Визит Шольца в Польшу не был легким, учитывая и напряженные отношения Варшавы и Брюсселя, в том числе из-за польской реформы судебной системы, и ряд разногласий между Варшавой и Берлином. Главные из них - недовольство Польши отношением Берлина к газопроводному проекту "Северный поток - 2" и требования Варшавы дополнительных выплат от Германии за ущерб, причиненный нацистами во время Второй мировой войны.

В чем разногласия Берлина и Варшавы



Новому канцлеру Германии удалось обсудить все спорные вопросы с главой правительства Польши Тадеушем Моравецким. На совместной пресс-конференции в Варшаве 12 декабря канцлер Шольц по порядку прокомментировал каждый из них. Что касается отношений Польши с ЕС он заявил: "Европа - сообщество, основанное на общих ценностях и правах. Нас объединяет общее представление о правовом государстве и демократии. Поэтому было бы хорошо и полезно, если бы дискуссии и переговоры между ЕС, Еврокомиссией и Польшей уже очень скоро могли привести к хорошему прагматичному решению".

Вопроса "Северного потока - 2" на пресс-конференции коснулся премьер Моравецкий: "Мы говорили с канцлером о ситуации в Украине. Это наш ближайший сосед, который из-за предстоящего запуска газопровода "Северный поток - 2", напрямую осуществляющего поставки российского газа в Европу, окажется в сложной ситуации. И мы тоже находимся в сложной ситуации - Польша, Словакия и другие страны Восточной Европы подвергаются шантажу со стороны России". Шольц в ответ заявил о том, что возглавляемое им правительство приложит все усилия к тому, чтобы Украина оставалась страной - транзитером российского газа.

Одним из самых острых вопросов, о которых шла речь во время визита Шольца в Польшу, стали требования репараций со стороны ФРГ за ущерб, причиненный нацистской Германией Польше. Тадеуш Моравецкий упомянул во время совместной пресс-конференции о "великих страданиях", которые Германия причинила Польше во время Второй мировой войны. "Это не только слезы наших матерей и кровь наших отцов, сказал Моравецкий. - Но это еще утраченный шанс Польши на развитие". В свою очередь канцлер ФРГ отметил: "Мы заключили договоры, которые действуют и по сей день, и урегулировали вопросы, касающиеся прошлого и выплат за причиненный Польше ущерб…" Тем не менее, что касается морального аспекта, Германия не снимает с себя никаких обязательств перед странами, пострадавшими от нацистского режима, отметил канцлер ФРГ.

Тем самым он еще раз подчеркнул позицию Берлина: правительство ФРГ не видит правовых оснований для дополнительных претензий Польши, поскольку в 1953 году польское коммунистическое руководство заявило об отказе от немецких репараций. Данный аргумент Шольц также выдвинул в Варшаве и добавил, что историческое прошлое его страны - "еще одна причина, по которой Германия готова и намерена вносить очень большой вклад в финансирование европейского бюджета".

Визит канцлера на фоне антигерманских настроений



Несмотря на то, что оба политика во время пресс-конференции подчеркнули важность дружбы и добрососедства двух стран, визиту канцлера в Польше были рады не все. На одной из центральных улиц Варшавы, где в октябре 1943 года во время оккупации Польши нацистской Германией, происходили первые публичные казни, накануне визита немецкого политика появились провокационные плакаты с логотипом польского министерства культуры.

На них Гитлер, Геббельс, ликующие нацисты и флаги со свастикой были изображены в одном ряду с современными немецкими политиками: Штайнмайером, Меркель, Колем, Аденауэром. Кроме того, на этих плакатах был портрет посла ФРГ в Варшаве Арндта Фрайтаг фон Лорингхофена (Arndt Freytag von Loringhoven) и содержались требования выплаты репараций Польше. На других плакатах - изображения узников нацистских концлагерей, кадры их чудовищных казней - и все это тоже на фоне портрета немецкого посла Лорингхофена. На одном из плакатов и вовсе перефразированная надпись, которая была на воротах Освенцима: "Репарации освобождают. Порядок должен быть".

Автором этих плакатов является польский художник Войцех Коркуц. Финансирование этой кампании происходило в том числе из средств Патриотического фонда - одной из структур министерства культуры Польши. Впрочем, министерство уверяет, что никаким образом не причастно к их изготовлению, а наличие на плакатах своего логотипа называет его нелегальным использованием. В МИД Германии заявили, что такие диффамирующие изображения и высказывания не отражают тесных и доверительных отношений между Германией и Польшей в сегодняшней объединенной Европе.

На чем основаны антигерманские настроения в Польше



Тем не менее политическое руководство Польши то и дело прибегает к подобным нарративам. Глава правящей партии "Закон и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, известный своей антигерманской риторикой, во время подписания правительственного коалиционного соглашения в Берлине заявлял польским СМИ, что "европейцев ожидает трудный экзамен". А Германия якобы "выложила все карты на стол и хочет создания четвертого рейха. Мы этого не допустим". Один из членов PiS Марек Аст пояснил позицию партии, заявив, что "Германия хочет превратить ЕС в федеральное государство, которым будет управлять сама. Но мы с этим не согласны".

Анджей Бирт, бывший посол Польши в ФРГ и во Франции, комментируя высказывание Качиньского о "четвертом рейхе", заявил DW, что это "сознательное оскорбление, нанесенное человеком, который знает мир только по книгам и с экрана телевизора". Он полагает, что такая позиция Качиньского может быть связана с историей его родителей, которые были причастны к варшавскому сопротивлению или с его воспоминаниями о разрушенной во время войны Варшаве.

Спустя 30 лет после подписания двустороннего договора о добрососедстве между Польшей и Германией среди поляков вновь начали расти антигерманские и антиевропейские настроения. Некоторые политики пытаются убедить общество в том, что Польшу, мол, оккупирует Брюссель или Берлин. Один из телевизионных каналов, близких партии Качиньского, с января 2021 года много раз демонстрировал часть выступления Дональда Туска - противника Качиньского, который был приглашен в качестве гостя на одно из мероприятий ХДС - партии Меркель. Цель журналистов - показать, что бывший премьер Польши и экс-глава Совета ЕС Туск является предателем, который действовал в интересах Германии. Почти ни одна из программ на этом канале не обходится без критики по поводу "высокомерных, завистливых и не помнящих историю немцев". Проводимые в стране опросы общественного мнения показывают, что эта и подобные ей информационные кампании против ФРГ не проходят бесследно. В прошлом году симпатии к немцам испытывали 42 процента опрошенных поляков. 4 года назад таковых было 53 процента.

Между тем политолог Ева Марциняк из Варшавского университета поясняет, что этот нарратив направлен не против Германии, а служит интересам внутренней политики Польши. Каждое польское правительство пытается усилить позицию страны в ЕС. Кто-то делает ставку на сотрудничество, а кто-то на конфликт и конфронтацию, поясняет политолог.