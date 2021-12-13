Скончался российский режиссер и сценарист Сергей Соловьев

Снятый Соловьевым в 1987 году фильм "Асса" стал одним из символов перестройки в СССР и культовым для советского рок-движения.

В Москве на 78-м году жизни скончался известный советский и российский сценарист и режиссер Сергей Соловьев. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в его окружении. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Сергей Соловьев окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М. Ромма и А. Столпера) и с 1969 года начал работать на "Мосфильме". Он дебютировал в кино двумя новеллами по рассказам А. Чехова, представленными в киноальмонахе "Семейное счастье".

Снятый им в 1987 году фильм "Асса" стал одним из символов перестройки в СССР и культовым для советского рок-движения. В картине сыграл лидер группы кино Виктор Цой, звучали песни групп "Аквариум", "Кино" и "Браво".

Картины Соловьева получали награды на международных кинофестивалях в Венеции, Сан-Себастьяне, Салерно. Снятый в 1975 году фильм "Сто дней после детства" получил "Серебрянного медведя" за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале.



DW