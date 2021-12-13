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2021.12.13 13:29

В Литву доставлены первые вакцины от коронавируса для детей

BNS, LRT.lt2021.12.13 13:29
Вакцинация детей в Вене
Вакцинация детей в Вене / AP nuotr.

В понедельник утром в Литву были доставлены первые вакцины от коронавируса для детей в возрасте 5-11 лет. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

В страну доставлено 78 тыс. доз вакцины Comirnaty производства BioNTech / Pfizer.

Вакцинацию детей планируется начать 15-16 декабря, когда вакцины будут доставлены в учреждения здравоохранения, занимающиеся вакцинацией.

Европейское фармагентство рекомендует прививать от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет.

Вакцины будут вводить в плечевую мышцу, между первой и второй дозой рекомендован перерыв в три недели.

В конце ноября программу вакцинации детей от 5 до 11 лет вакциной BioNTech/Pfizer развернул Израиль. В начале декабря использование препарата Comirnaty компании BioNTech/Pfizer для вакцинации детей этой возрастной группы поддержал американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) - после того, как вакцина была одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

В отчете AAP, составленном на основании данных из 45 штатов США, Пуэрто-Рико и Гуама, говорится о том, что с начала пандемии и до 18 ноября от ковида умерли по меньшей мере 636 детей. При этом в документе отмечается, что до настоящего времени не было зарегистрировано ни одного случая смерти детей от вакцинации против коронавируса.

# Литва
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