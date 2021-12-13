В Литве - 8286 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве было выявлено 828 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 11 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

10 скончавшихся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 835,3 случая на 100 тысяч жителей.

За последние сутки 191 человек в стране был привит первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки были привиты 2,3 тыс. человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 67,4% населения.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались почти 7 тыс. человек, из них 545 были полностью привиты.

В больницах на лечении находятся 1336 пациентов с COVID-19, из них 122 – в реанимации.

За минувшие сутки было сделано 4,7 тыс. ПЦР-тестов и 722 тестов на антиген COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели почти 492 тыс. человек.