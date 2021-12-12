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2021.12.12 15:26

«Литовские железные дороги» ищут возможность вернуть аванс «Беларуськалию»

Новая газета – Балтия2021.12.12 15:26
Железнодорожная станция
Железнодорожная станция / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Литовские железные дороги» ищут способ вернуть авансовый платеж, перечисленный белорусской компанией «Беларуськалий».

С 8 декабря против компании введены санкции США. До этого «Беларуськалий» перевел авансовый платеж за транспортировку калийных удобрений в январе и феврале «Литовским железным дорогам». По данным СМИ, сумма может достигать 10 млн евро.

«Наша цель — вернуть деньги за январь и февраль, мы будем искать пути и еще раз постараемся их вернуть», — приводит Delfi слова представителя литовских железных дорог по связям с общественностью Мантаса Дубаускаса.

Литовская компания пыталась вернуть платеж 7 декабря, но 8 декабря деньги были возвращены: российский корреспондент-банк ВТБ, обслуживающий «Беларуськалий», отклонил перевод средств.

Глава Центра по предотвращению отмывания денег Эймантас Витувис назвал два возможных способа вернуть деньги, но оба требуют времени. «Для возврата авансового платежа необходимо обратиться в Бюро по контролю за иностранными активами Казначейского департамента США за специальной лицензией на конкретную операцию, если эта операция не может быть проведена в рамках общей лицензии», — сказал он.

Второй вариант — это признание платежа случайным на основании выхода «Литовских железных дорог» из контракта с «Беларуськалием» на основании форс-мажора. Для этого потребуется особое постановление правительства или изменение в законе.

Ранее стало известно, что «Литовские железные дороги» приняли авансовый платеж от «Беларуськалия» в ноябре, когда санкции еще не вступили в силу. По словам главы ЛЖД, об этом было известно министерствам иностранных дел и транспорта и сообщений.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал заявление об отставке.

Новая газета - Балтия

# Литва
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