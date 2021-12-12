Тайвань раздора: Чем закончится спор между Литвой и Китаем?

Литва покинула экономический форум с КНР, призвала выбросить китайские смартфоны и установила отношения с Тайванем. Что позволяет небольшой стране так уверенно противостоять экономическому гиганту?

В самом центре Вильнюса, на улице J.Jasinskio 16b расположено ничем не примечательное офисное здание. За стеклянным фасадом находятся адвокатские конторы, частные компании, консалтинговая служба. В конце ноября, однако, сюда въехали новые арендаторы, после чего начались ожесточенные споры.

Причиной недовольства при этом было не поведение сотрудников офиса, а табличка на его двери: "Представительство Тайваня". А разгораются страсти на удалении 6500 километров от литовской столицы - в Пекине.

В мире не так уж много стран, в которых Тайвань имеет представительства. Государства, которые все же разместили их на своей территории, относятся с экономической точки зрения к малозначимым. Например, это Маршалловы острова, Гватемала, островное государство Сент-Люсия и африканское королевство Эсватини.

Визит в Литву делегации Тайваня / BNS nuotr.

Пекин рассматривает Тайвань как свою отколовшуюся провинцию и считает установление иностранными государствами дипломатических отношений с ним неуважением политики "одного Китая". Именно поэтому многие страны за последние годы отказались от дипотношений с Тайванем. Однако Литва пошла по противоположному пути, позволив Тайваню впервые за 18 лет открыть свое представительство в Европе.

Постоянные трения с Китаем

Разногласия с Китаем у Литвы возникают уже не в первый раз. Так, в сентябре 2021 года Минобороны Литвы рекомендовало гражданам не покупать некоторые популярные марки китайских мобильных телефонов и выбросить уже купленные, указав, что у них есть встроенные функции цензуры, которые производители могут активировать в любое время.

Строительство телекоммуникационной сети стандарта 5G в Литве также решили проводить без участия китайцев. А в начале 2021 года Литва вышла из состава так называемого форума в формате "17+1", служащего развитию сотрудничества ряда стран Центральной и Восточной Европы с КНР.

В Пекине воспринимают позицию Вильнюса с изумлением. "Что позволяет себе эта страна?" - задалась в конце ноября вопросом газета Global Times, считающаяся рупором Компартии Китая. При этом журналисты назвали Литву страной, чье население меньше, чем население одного из районов Пекина. Литва - "это всего лишь крыса, если не сказать "блоха" под ногами у сражающихся слонов", говорилось в той публикации.

Давление Китая на Литву

И китайский "слон" нанес ответный удар. В конце ноября КНР понизила уровень дипломатических отношений с Литвой, отозвала своего посла из Вильнюса и объявила его литовского коллегу в Пекине персоной нон грата. В начале декабря последовало полное прекращение торговых отношений Китая с Литвой. Газета Global Times написала тогда: "Надо раздавить назойливую муху и при этом не слишком запачкать себе пальцы".

По оценке Кая-Олафа Ланга (Kai-Olaf Lang) - эксперта по балтийскому региону берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) - тон китайских государственных СМИ был тогда очень резким, однако трения с Китаем Вильнюс мог себе позволить. "Доля литовского экспорта в Китай составляла всего 1,1%. Даже учитывая, что объем импорта из КНР за тот же период был несколько выше, нельзя сказать, что это означало для страны крупные проблемы", - отмечает эксперт.

Учитывая историю их страны, литовцы особенно скептически относятся к коммунистическим режимам. В 1990 году Литва первой из союзных республик объявила себя независимой от СССР и таким образом бросила вызов превосходящей ее по силам Москве. Свобода, демократия и защита прав человека, по словам Ланга, - это ценности, которые литовская политика защищает особенно активно.

Эта тенденция усилилась с осени 2020 года. Тогда в Вильнюсе произошла смена власти, совпавшая по времени с пиком протестов в Беларуси. "Многим литовцам это напомнило собственную борьбу за свободу", - подчеркивает Ланг. Это стало одной из причин, по которым новое либерально-консервативное правительство внесло в коалиционный договор следующий пункт: "Мы активно выступаем против любых нарушений прав человека и демократических свобод и защищаем всех, кто борется за свободу в мире, - от Беларуси до Тайваня".

И действительно: впоследствии Литва предоставила убежище многим преследуемым в Беларуси противникам режима, в том числе одному из лидеров оппозиции Светлане Тихановской, проживающей сейчас в Вильнюсе.

Светлана Тихановская получила убежище в Литве / D. Umbraso/LRT nuotr.

Поддержка из Вашингтона

Политической гарантией безопасности для Литвы выступает ее сотрудничество с США, в том числе в рамках НАТО. В отличие от некоторых других европейских стран Литва проявляет себя перед лицом США как "лояльный партнер, который, с одной стороны, пытается сдержать Россию, а с другой, сигнализирует Вашингтону: "Мы движемся в одном направлении в том, что касается сдерживания Китая", рассуждает Ланг.

Имея за спиной такую поддержку, Литва настаивает и на более жесткой общеевропейской политике по отношению к КНР. "Нам не нужен формат "17+1", нам нужен формат "27+1", - подчеркнул в этой связи министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, имея в виду необходимость для всех 27 государств ЕС выступать в отношении Китая с единой позиции.

Со своей стороны, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 8 декабря, что "ЕС готов оказать сопротивление любым формам политического давления и принуждения, направленным против одного из его членов".

Похоже, арендаторы бюро по адресу J.Jasinskio 16b в Вильнюсе могут пока не менять табличку.

DW