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2021.12.12 12:20

Миллионы заболевших, десятки тысяч смертей: медики предсказывают январскую волну заражений "Омикроном"

BBC News
BBC News Русская служба2021.12.12 12:20
Коронавирус в Великобритании
Коронавирус в Великобритании / AP nuotr.

К январю, если не вводить ограничения, Великобританию может накрыть мощная волна заражений вариантом коронавируса "Омикрон", предупреждают ученые.

По их оценкам, к концу апреля число летальных исходов может составить от 25 до 75 тыс. в зависимости от эффективности вакцин.

Исследование провела влиятельная группа специалистов по моделированию эпидемий из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM), которые консультируют британское правительство. Но даже они не могут дать однозначный прогноз. Эксперты предлагают различные наиболее вероятные сценарии развития событий, и очень многое будет зависеть от эффективности бустерных прививок.

В субботу в Британии было выявлено 633 новых случая заражения вариантом "Омикрон", хотя реальное число инфицированных может быть куда выше.

Даже если в самом деле окажется, что новый вариант коронавируса мягче предыдущих, на что указывают предварительные данные по Южной Африке, где "Омикрон", скорее всего, и появился, специалисты предрекают новую волну заражений, при этом немало людей попадет в больницы.

По словам одного из авторов исследования, доктора Ника Дэвиса, "Омикрон" распространяется очень быстро, это вызывает серьезные опасения, и не исключено, что к концу года этот вариант будет в Англии доминирующим.

Как говорится в отчете, число инфицированных в Англии удваивается каждые два с половиной дня, и, несмотря на очень высокий уровень вакцинации, темпы заражения выше, чем в случае с изначальным вариантом вируса, когда ни у кого еще не было иммунитета.

Как выглядят возможные сценарии?

В случае самого оптимистичного сценария, при котором принимается за данность, что у вируса "Омикрон" так называемый низкий иммунный побег (способность избегать обнаружения и атаки иммунной системой человека), а бустерные прививки высокоэффективны, в прогнозируемый период с 1 декабря по 30 апреля в Англии будет:

20,9 млн заражений

175 тыс. случаев обращения в больницы

24 700 смертей

Самый пессимистичный сценарий с высоким иммунным побегом и малой эффективностью дополнительных прививок предусматривает за тот же период в Англии:

34,2 млн заражений

492 тыс. случаев обращения в больницы

74 900 смертей

Хотя ученые заложили в свои прогнозы возможность введения жестких ограничений, доктор Дэвис предлагает не спешить с принятием решений, поскольку такие ограничения, по его словам, могут "самым ужасным образом" отразиться на моральном и физическом состоянии людей.

Нужно ли вводить жесткие меры?

"В нашем самом оптимистичном сценарии воздействие "Омикрона" в начале 2022 года должно быть снижено за счет мягких мер, таких как работа из дома, - говорит один из авторов исследования, доктор Розанна Барнард. - При этом самый пессимистичный сценарий подсказывает, что для избежания чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения могут понадобиться жесткие меры. Ношение масок, социальное дистанцирование и бустерные прививки жизненно необходимы, но этого может оказаться недостаточно".

"Никто не хочет нового локдауна, но если у "Омикрона" окажется высокий уровень иммунного побега или повышенная в сравнении с вариантом "Дельта" вирулентность, для защиты системы здравоохранения могут понадобиться крайние меры", - продолжает доктор Барнард.

Самый большой вопрос заключается в том, смогут ли вакцины и бустерные прививки уберечь людей от попадания в больницу.

Предварительные исследования на основе реальных фактов дают повод предположить, что две дозы вакцины обеспечивают ограниченную защиту от развития симптомов "Омикрона", при этом бустерная доза повышает уровень защиты уже до 75%.

В своем исследовании специалисты LHSTM исходят из того, что болезнь протекает мягче, если вы были полностью вакцинированы, и принимает в расчет недавно введенный правительственный план "Б".

При наилучшем раскладе число ежедневных поступлений в больницы будет на 40% ниже, чем на пике зимой прошлого года. Зато при худшем - в два раза выше.

В январе 2021 года, на пике волны коронавируса, средний показатель новых заражений в Британии составлял 60 тыс. в неделю, а дневная смертность превышала 1200 случаев.

Ранее профессор иммуннологии и инфекционных заболеваний Эдинбургского университета Элеанор Райли уже отметила, что, "если только вы не живете жизнью отшельника", вы, скорее всего, уже в ближайшие недели вступите в контакт с носителем "Омикрона", поскольку он распространяется очень быстро. И даже учитывая, что "Омикрон" считается сравнительно мягким вирусом, сами масштабы заражения могут означать, что многие люди все же попадут в больницы.

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