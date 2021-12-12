Новости

2021.12.12 08:54

В Литве впервые зафиксирована детская смерть ребенка от коронавируса

Радио LRT, LRT.lt2021.12.12 08:54
Свеча
Свеча / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Как показывают обновленные общедоступные данные департамента статистики, в Литве от коронавируса умер ребенок.

Аналитик отдела распространения статистических данных и коммуникации департамента статистики Йонас Бачялис написал в социальной сети Facebook, что умершему ребенку был один годик.

Смерть была зарегистрирована в первый день сентября, однако ее причину должна была еще подтвердить судебно-медицинская экспертиза. Это самая юная жертва коронавируса в Литве.

До сих пор самые молодые жертвы коронавируса относились к возрастной группе 20-30 лет. В этой возрастной группе умерло 18 человек.

# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Аркадий Бабченко
12 мин. назад

Аркадий Бабченко. Нет никакого Мюнхенского сговора

Новый состав автоаптечки
1 ч. назад

Литовские водители с нового года должны обновить содержимое автоаптечек

Гитанас Науседа
1 ч. назад

Литовский лидер на следующей неделе посетит Украину, где встретится с Дудой и Зеленским

Торнадо (ассоциативное фото)
1 ч. назад

На востоке США десятки торнадо, не менее 50 жертв в пяти штатах

Москва
15 ч. назад

Виктор Шендерович. Муратов и Сокуров – бойцы

Александр Сокуров (архивное фото)
17 ч. назад

Путин отругал режиссёра Сокурова за его выступление о судьбах России

Литовско-белорусская граница
17 ч. назад

Эстония направила в Литву новый отряд полиции для противодействия мигрантам

Январские события 1991 года в Вильнюсе
20 ч. назад

Радкевич обжаловал наказание, вынесенное ему в деле о событиях 13 января

Русский драматический театр Литвы
20 ч. назад

Участников Детского книжного клуба ждет погружение в атмосферу скандинавской зимы

Андрей Стрижак
22 ч. назад

Художественный аукцион в поддержку белорусских политзаключенных и членов их семей

Больничный снимок паневежского фотохудожника В. Печинина
2021.12.11 10:36

В Литве зафиксировано 1 592 новых случая коронавируса, скончалось 15 человек

Александр Сокуров (архивное фото)
2021.12.11 16:05

Путин отругал режиссёра Сокурова за его выступление о судьбах России

Андрей Стрижак
2021.12.11 10:50

Художественный аукцион в поддержку белорусских политзаключенных и членов их семей

Эмблема Службы охраны государственной границы
2021.12.11 10:13

Никто из мигрантов не пытался пробраться в Литву, близ границы были слышны выстрелы

Украинский солдат патрулирует блокпост в зоне военного конфликта на востоке Украины в апреле 2021 года
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2021.12.11 10:40
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Глупо думать, что война ограничится одной нацией". Западная разведка предупреждает о последствиях вторжения России на Украину

Москва
2021.12.11 17:30

Виктор Шендерович. Муратов и Сокуров – бойцы

Противотанковый гранатомет Carl-Gustaf
2021.12.11 09:20

Литва закупит у Швеции амуницию для гранатометов

Литовско-белорусская граница
2021.12.11 15:30

Эстония направила в Литву новый отряд полиции для противодействия мигрантам

Январские события 1991 года в Вильнюсе
2021.12.11 13:05

Радкевич обжаловал наказание, вынесенное ему в деле о событиях 13 января

Русский драматический театр Литвы
2021.12.11 12:40

Участников Детского книжного клуба ждет погружение в атмосферу скандинавской зимы