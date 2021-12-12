В Литве впервые зафиксирована детская смерть ребенка от коронавируса

Как показывают обновленные общедоступные данные департамента статистики, в Литве от коронавируса умер ребенок.

Аналитик отдела распространения статистических данных и коммуникации департамента статистики Йонас Бачялис написал в социальной сети Facebook, что умершему ребенку был один годик.

Смерть была зарегистрирована в первый день сентября, однако ее причину должна была еще подтвердить судебно-медицинская экспертиза. Это самая юная жертва коронавируса в Литве.

До сих пор самые молодые жертвы коронавируса относились к возрастной группе 20-30 лет. В этой возрастной группе умерло 18 человек.