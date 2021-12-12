Сицилийская епархия извинилась за заявления о несуществующем Санта-Клаусе

Католическая епархия на Сицилии принесла публичные извинения после заявлений одного из священников о том, что Санта-Клауса не существует, пишет Associated Press.

Извиниться пришлось после гнева родителей, детям которых священнослужитель сказал, что Санта-Клаус ненастоящий. Как объяснили в епархии коммуны Ното, епископ Антонио Сталиано вовсе не хотел разрушить мечты маленьких прихожан накануне Рождества. Он хотел напомнить об истинном значении праздника — истории святого Николая, который преследовался римлянами за приверженность христианской вере. Он стал прообразом современного Санта-Клауса.

В заявлении епархии подчеркивается, что церковь ни в коем случае не хочет помешать детям мечтать, но надеется, что из этой ситуации будут сделаны и другие выводы.

«Санта-Клаус символизирует, как важно быть щедрым и готовым поделиться с ближним. Но если этот символ теряется, а образ Санта-Клауса начинает ассоциироваться с одним лишь потреблением и желанием покупать все больше и больше, нужно переосмыслить этот символ», — говорится в заявлении епархии.

В Европе и США к детям на Рождество приходит Санта-Клаус. Прообраз этого волшебного дедушки с подарками — христианский святой Николай Чудотворец. С легкой руки голландских колонистов, основавших Нью-Йорк, «Санта Николас» стал «Санта-Клаусом».

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