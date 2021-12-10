Новости

2021.12.10 21:06

Глава МИД Литвы подал премьеру заявление об отставке

BNS2021.12.10 21:06
Габриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс Ландсбергис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В пятницу лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис направил премьеру Ингриде Шимоните письменное заявление об отставке. Это подтвердила агентству BNS пресс-секретарь главы правительства.

"Подтверждаю", – сказала Витауте Шмайжите-Кулешене в ответ на просьбу подтвердить информацию о полученном заявлении.

В нем Ландсбергис просит принять его отставку в связи с положением, сложившимся "из-за продолжающегося транзита белорусских грузов через Литву после введения санкций США".

# Литва
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