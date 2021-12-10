Глава МИД Литвы подал премьеру заявление об отставке

В пятницу лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис направил премьеру Ингриде Шимоните письменное заявление об отставке. Это подтвердила агентству BNS пресс-секретарь главы правительства.

"Подтверждаю", – сказала Витауте Шмайжите-Кулешене в ответ на просьбу подтвердить информацию о полученном заявлении.

В нем Ландсбергис просит принять его отставку в связи с положением, сложившимся "из-за продолжающегося транзита белорусских грузов через Литву после введения санкций США".