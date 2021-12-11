Правительство Литвы: бустерную дозу вакцины от COVID-19 уже получила треть пенсионеров

Правительство Литвы сообщило, что треть людей в возрасте 65 лет и старше уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

В общей сложности с 18 октября бустерной дозой вакцины от COVID-19 было привито более 14% населения, сообщила пресс-служба правительства, ссылаясь на данные департамента статистики.

67% всего населения страны было вакцинировано как минимум одной дозой вакцины против COVID-19, а общий уровень иммунизации населения Литвы в настоящее время составляет 79 процентов. В общее число иммунизированных включены лица, вакцинированные минимум одной дозой вакцины, либо получившие положительный тест на антитела, либо переболевшие коронавирусом.

Центр вакцинации / E. Blaževič/LRT nuotr.

Почти половина населения страны (а в возрастной группе 65-лет и старше – более половины) получили последнюю дозу прививки за последние четыре месяца.

Также в Литве на этой неделе начали регистрировать для прививки от COVID-19 детей возрасте 5-11 лет. Вакцинацию планируется начать 15-16 декабря. До сих пор можно было вакцинировать детей только старше 12 лет.