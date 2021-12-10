Глава BioNTech: из-за "омикрона" бустер надо делать через три месяца

В компании BioNTech, которая разрабатывает вакцины от коронавирусной инфекции вместе с Pfizer, считают, что в связи с распространением штамма "омикрон" третью бустерную прививку необходимо делать уже через три месяца.

Об этом в интервью журналу Der Spiegel сказал сооснователь немецкой компании Угур Шахин. По его словам, предварительные данные показывают, что три дозы вакцины гарантируют существенную защиту от заражения и не тяжёлое течение болезни.

Шахин также не исключил, что сравнительно скоро надо будет делать и четвертую прививку, которая "может содержать компонент, адаптированный к "омикрон"-варианту".

По последним данным, три прививки не дают полной защиты от нового штамма. Так семеро граждан Германии , находящихся в ЮАР, оказались инфицированы, несмотря на то, что им были сделаны бустерные вакцины.

Доктор биологических наук, профессор университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова сказала в интервью "Дождю", что не все вакцины работают против нового варианта, потому что каждое антитело соединяется с конкретным участком шипа коронавируса, и, если на нем возникла мутация, то вакцина не сработает. При этом она добавила, что защита, которую дают вакцины, никогда не падает до нуля.

Учёные же насчитали у "омикрона" 50 мутаций. Почти две трети из них расположены в том фрагменте генома, который определяет состав спайк-протеина - того самого белка, из которого состоят шипы вируса. Именно они помогают ему проникать в клетку. Из этого можно сделать вывод, что новый штамм более заразный. Нейтрализация именно этих шипов является основной задачей антител - как у переболевших, так и у вакцинированных. А значит, любые изменения в белке могут привести к снижению иммунитета и ослабить действие вакцин.

Достаточных доказательств того, что новый штамм может вызывать более тяжёлое течение COVID-19, пока нет. На это, по словам медиков, потребуется ещё несколько недель наблюдений. А чтобы сделать выводы об эффективности вакцин, могут уйти месяцы, считают учёные.

Радио Свобода