Новости

2021.12.10 12:35

Статистика COVID-19 в Литве: 1 576 новых случаев, 8 смертей

BNS2021.12.10 12:35
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве / D. Umbraso/LRT nuotr.

Как сообщил департамент статистики, за минувшие сутки в Литве было выявлено 1 576 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончалось восемь человек.

Среди умерших шесть человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины был привит 1 931 человек, полную схему прививки завершили 19 790 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1 269 пациентов, страдающих COVID-19 (примерно столько же, сколько было сутками ранее), 121 из них находится в реанимации.

Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве / D. Umbrasas/LRT

За минувшие сутки по подозрению на коронавирус в стране проведено 13,9 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 5,3 тыс. антигенных тестов.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько снизился и составляет 835,6 случая.

С начала пандемии этой болезнью в Литве заразилось 488 тыс. человек, от нее скончалось более 6,9 тыс. жителей.

Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве
# Литва
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