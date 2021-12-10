Новости

2021.12.10 12:39

Шимоните посетит Молдавию, выразит поддержку проводимым реформам

BNS2021.12.10 12:39
Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Литовский премьер Ингрида Шимоните в пятницу отбывает с официальным визитом в Молдавию.

Намечаются встречи с премьер-министром Молдавии Наталией Гаврилицей, президентом Майей Санду и председателем парламента Игорем Гросу.

Во время визита Шимоните выразит поддержку реформам, проводимым молдавским правительством, обсудит актуальные вопросы региона.

По сообщению правительства, намечается обсудить сотрудничество в рамках программы Евросоюза "Восточное партнерство", поддержать более тесное сотрудничество трех ассоциированных стран между собой и с ЕС.

Члены делегации также обсудят реформы в энергетике, юстиции и антикоррупционной сфере, в системе внутренних дел и правоохране Молдавии, а также опыт Литвы в этих областях.

Премьеры Литвы и Молдавии примут участие в церемонии открытия почетного консульства Литвы.

# Литва
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